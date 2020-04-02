Corona virüsü dize getirenler anlattı

02.04.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:02
MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr
Büyük Britanya'da alınan sıkı önlemlere rağmen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Şimdiye kadar 2 bin 352 kişi de yaşamını yitirdi. İngiltere'de değişik yaş grubunda üç kişi corona virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
Corona virüsle nasıl mücadele ettiklerini, hastane süreçlerini ve evlerine gelmelerine rağmen hala izolasyon altında yaşamak zorunda kalmalarını açık ve net sözlerle dile getirdiler. Üç deneyim de corona virüsle mücadelede "sosyal mesafe"nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.