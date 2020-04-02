Corona virüsü dize getirenler anlattı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk başta yeni tip corona virüsü (Covid-19) hafife almış ve ülkesinin acil önlemler almasına gerek görmediğini, bulaşıcı hastalığı "sürü bağışıklığı" yöntemiyle yeneceklerini duyurmuştu. Johnson bu açıklamasından kısa süre sonra ülkede karantina ilan etmek zorunda kaldı. Hatta corona virüs testi pozitif çıktı ve kendisi de izolasyon altında yaşıyor.

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02.04.2020 - 13:56

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr Büyük Britanya'da alınan sıkı önlemlere rağmen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Şimdiye kadar 2 bin 352 kişi de yaşamını yitirdi. İngiltere'de değişik yaş grubunda üç kişi corona virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.



Corona virüsle nasıl mücadele ettiklerini, hastane süreçlerini ve evlerine gelmelerine rağmen hala izolasyon altında yaşamak zorunda kalmalarını açık ve net sözlerle dile getirdiler. Üç deneyim de corona virüsle mücadelede "sosyal mesafe"nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

VİRÜSLE KENDİM VE BEBEĞİM İÇİN SAVAŞTIM İngiltere'nin Kent kentinde yaşayan 39 yaşındaki Karen Mannering dördüncü çocuğundan 6 aylık hamile. Genç kadın martın ikinci haftasında bitmeyen öksürük ve ateşle mücadele etmeye başladı. Doktoru Karen'in evde kalmasının daha güvenli olduğunu belirtti ancak 11 Mart'ta durum değişti.



Karen hastaneye kaldırılış sürecini şu cümlelerle anlatıyor: "999'u aradım. Nefes alamıyordum. Birkaç dakika içerisinde evimize ambülans yanaştı. Nefes almak için savaşıyordum hemen bana oksijen verilmeye başlandı."



Hastanede kendisine Covid-19 teşhisi konulduğunu belirten Karen Mannering her iki ciğerinde iltihap tespit edildiğini ve bir hastane odasında izolasyon altına alındığını ifade etti. "Kimsenin beni görmesine izin verilmiyordu" diyen Karen Mannering, "Çok yalnız ve karanlık zamanlardı. Üç gün yatağa bağlı yaşadım. Tuvalete bile gidemiyordum. Altım temizleniyordu. Nefes almakta zorlandığımda, imdat düğmesine basıyor ve sağlık görevlileri koruyucu elbiselerini giydikten sonra odaya giriyordu. Moral için sürekli ailemle telefon görüşmeleri yapıyordum. Ölüm korkusu yaşıyordum ve ailem en kötüye kendilerini hazırladıklarını belirtiyordu" dedi.



Bütün bunlar yaşanırken, ben ise tek bir nefes almak için savaş veriyordum. Kendim ve bebeğim için savaşıyordum" şeklinde sözlerine devam eden Covid-19 hastası Karen Mannering hastaneden ayrıldığı gün yüzündeki soluk ifadeyi hiçbir zaman unutmayacağını belirtiyor.



Karen Mannering eve gittikten sonra da Covid-19'la mücadelesini şu cümlelerle ifade etti: "Ben ve eşim yüzümüzde maskeler ve arabanın pencereleri açık yola çıktık. Hafif bir rüzgar esiyordu ve birden ufacık şeylere bile minnettar olma duygusu yaşadım."



Karen evine kavuştu ancak hala tek odada ve izole şekilde yaşıyor. Ailenin diğer üyelerine virüsü bulaştırmaktan korkuyor. Gittikçe güçleniyor ancak geçen aydan hala peşini bırakmayan kuru bir öksürük var.



Karen Mannering çalıştığı güzellik salonunda corona virüsle temas ettiğini tahmini ediyor. Ama bundan tam da emin değil. Ailesini de bu virüsten nasıl koruyacağını bilmiyor.

SADECE BİRİLERİNİN BANA YARDIM ETMESİNİ DİLEDİM İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan 26 yaşındaki Jessie Clark da corona virüse yakalanma sürecini ve daha sonra yaşadığı süreci hala korku dolu gözlerle dile getiriyor. Kronik ciğer hastası olan Jessie Clark'ın tek cigeri 5 yıl önce alındı. Öksürmeye ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Bir kaç gün sonra ise yürümekte zorluk çekiyordu.



"Kaburga, sırt ve karın bölgemde büyük ağrılar hissediyordum. Sanki birisi bana dayak atmış gibiydi" diyen 26 yaşındaki genç kadın, "Başbakan Boris Johnson'ın ülkede karantine ilan etmesinden iki gün sonra nişanlım beni hastaneye kaldırdı. Güvenlik gerekçesiyle bizi hemen birbirimizden uzaklaştırdılar. Korkuyordum ama yalnız kalmıştım, oysa birilerinin bana yardım etmesine o kadar ihtiyacı vardı ki. Bana yeşil bir maske verdiler. Covid-19 hastalarının tutultuğu bir bölüme beni götürdüler. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat ediliyordu" şeklinde konuştu.



Jessie Clark corona virüsle hastanedeki mücadelesini ise şu sözlerle dile getiriyor: "Bana Covid-19 testi yapılmadı. Doktorum, herkese test yapamadıklarını ancak beni corona virüslü kabul ettiklerini söyledi. Yaşadığım ağrıların ciğerlerimdeki iltihaptan kaynaklı olduğunu söyledi. İzole olmam ve ağrı kesici almam gerektiğini belirtti. Daha önce hayatımda hiç nefes darlığı sorunu yaşamamıştım. Nefessiz kalmanın virüsle mi bağlantılı yoksa başka bir nedenden mi olduğunu bilememek korkutucuydu."



Jessie Clark 6 saat hastanede kaldı. Nişanlısı ise 6 saat boyunca, yaşadıklarından habersiz onu otoparkta bekledi. Jessi Clark nişanlısının kamuda çalıştığını ve astım hastası olduğunu bu nedenle virüsü ondan almış olabileceğinden endişe ediyor. Genç kadın 5 gün sonra hastaneden ayrıldığında hala yürümekte zorluk çekiyordu ve günde 18 saat uyumaya devam ediyordu. Bazen öksürük nöbetleri yaşıyordu ancak daha rahat nefes alıp verebiliyordu.



Corona virüse karşı verdiği mücadeleyi dile getiren 26 yaşındaki Jessie Clark sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor: "Genç insanlar kendilerine birşey olmaz düşüncesine kapılıyordu ancak corona virüsü ciddiye almaları gerektiğini yavaş yavaş anlıyorlar. Bu virüsün benim yaşımdaki insanları etkilemediği şeklinde çok bilgi dolaşıyor ama gerçek hiç öyle değil."

ÇOK KARANLIK GÜNLER GEÇİRDİM Stewart Boyle corona virüsünü üyesi olduğu koroda birkaç hafta önce kaptığını belirtiyor. 64 yaşındaki Boyle corona virüse yakalanma sürecini şu cümleyle dile getiriyor: "Koroda perşembe günü sosyal mesafemizi korumaya dikkat ettik ancak pazar günkü toplantıya çoğumuz grip benzeri semptomlarla katıldık."



"İlk başlarda hafif seyrediyordu" şeklinde konuşan Stewart Boyle, "Daha sonra merdivenleri çıkarken, yaşlı bir insan gibi derin derin nefes alıp vermeye başladım. Kısa bir süre sonra hareket etmekte zorlandım ya da hiç hareket edemedim. Virüs doğrudan ciğerlerime saldırmıştı ve onunla savaşma kapasitemi elimden almıştı" dedi.



64 yaşındaki Stewart Boyle'un ailesi hastane için 111'i aradı. Boyle hastane ve sonrasında yaşadıklarını ise şöyle dile getiriyor: "Kendimi aniden bir film sahnesindeymişim gibi hissettim. Kırmızı şerit çekilmiş bir bölgeye alınmıştım ve etrafımda test yapan insanlar dolaşıyordu. Benim corona virüslü olduğuma karar verip oksijen vermeye başladılar. Karanlık bir tüneldeymişim gibi hissetmeye başladım ve kendi kendime 'zaman geldi' demeye başladım. Ancak diğer taraftan yaşamak istiyordum. Ciğerlerimde bir cephe savaşı verildiğini ve bütün gücümü oraya yönlendirmem gerektiğini hissediyordum. Solunum desteği, ciğerlerime azıcık nefes aldırdı ve bu virüsle savaş için bana güç verdi. Sağlık çalışanları inanılmazdı ancak onların yapabileceği tek şey virüsle vereceğim savaşta bana yardımcı olmaktı. Onu yenmek için bir aşı ya da ilaç yoktu. Bu savaşı benim vermem gerekiyordu."

Stewart Boyle hastaneden ayrıldı ve şimdi evinde izole bir şekilde yaşıyor. Ciğerleri için ve boğazının kurumaması için bol bol su içiyor. Bu arada üyesi olduğu koro onun için bir şarkı besteledi. "Şarkı bana güç verdi" diyen Boyle, "Şarkı söyleyecek günlerden şimdilik uzağım. Şu anda sadece kurbağa sesi çıkarıyorum" sözleriyle kendisiyle dalga geçiyor.