Corona virüsün en fazla mutasyona uğrayan varyantı keşfedildi: Sessizce yayılabilir

113 MUTASYONA SAHİP

Cakarta'da bir hastadan alınan sürüntüden elde edilen Delta varyantının bu versiyonu, 37'si virüsün insan hücrelerini enfekte etmek için kullandığı kilit unsur olan başak proteinini etkileyen113 benzersiz mutasyon sergiliyor. Buna karşılık, Omicron varyantı yaklaşık 50 mutasyon taşıyor.