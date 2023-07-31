Corona virüsün en fazla mutasyona uğrayan varyantı keşfedildi: Sessizce yayılabilir
Bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Covid-19) 117 kez mutasyona uğrayan yeni bir versiyonunu keşfetti. Şimdiye kadar bilinen en fazla mutasyona sahip olan Covid-19 varyantı, Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir kronik enfeksiyon hastasında tespit edildi. Bilim insanları, virüsün bağışıklıktan kaçabileceği ve sessizce yayılabileceği konusunda uyarı yaptı.
Endonezya'da, yeni tip corona virüsün (Covid-19) şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan varyantı tespit edildi.