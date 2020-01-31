Corona virüsünde son durum: ABD acil durum ilan etti (Virüs son olarak İspanya ve İsveç'e sıçradı)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İspanya ve İsveç'e sıçradı., ABD, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 31.01.2020 - 12:50





Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Çin'de, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 213'e yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bini aştı. Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

ABD ACİL DURUM İLAN ETTİ ABD, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.



ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hızla yayılan yeni tip Corona virüsünün ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurdu.

CORONA VİRÜSÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

İTALYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ İtalya'da hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nün dün uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı.

Başkent Roma'da Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iki Çinli turistte tespit edilen yeni tip corona virüs vakasıyla etkin mücadele edilebilmesi için ülke genelinde acil durum ilan etme kararı aldı.

Acil durum süresinin 6 ay olduğu ve bu süre için 5 milyon euroluk kaynak ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu kaynakla, daha fazla özel tulum, eldiven ve maske gibi koruma sağlayan materyal temin edileceği belirtildi. Bu arada, İtalya'nın dün Çin'le karşılıklı uçuşları durdurma kararının ardından bu ülkeden gelen son uçakla Milano Malpensa Havaalanı'na inen yolcuların sıkı şekilde iki kez sağlık taramasından geçirildiği ifade edildi.

Diğer yandan, İtalyan basınında, corona virüsüne rastlanan ve Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 2 Çinli turiste ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çinli çiftin, 23 Ocak'ta Milano'dan ülkeye girdiği, Parma ve civarındaki kentleri dolaştıktan sonra Roma'ya geldikleri, yetkililerin bu sürede Çinli çiftin temas ettikleri kişilere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Ülke basınında, corona virüs taşıdığı teyit edilen 2 vakanın dışında, İtalya genelinde 2 kişinin daha corona virüs şüphesiyle tetkiklerden geçirildiği bildirildi. Bu kişilerden birinin Tivoli'de bir diğerinin ise Veneto bölgesinde olduğu basına yansıdı.

FLORANSA'DA ÇİNLİLERE IRKÇI SALDIRI İtalyan basınında yer alan görsellerde ve haberlerde, Floransa kentinde bir grup Çinli turiste yaklaşan bazı İtalyanların, "Gidin evinizde saçın virüsünüzü" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu arada, Repubblica gazetesinin haberine göre başkentin ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'da okul yönetiminin Uzak Doğulu öğrencilerinin sağlık kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldığı bildirildi.





Yeni tip corona virüsü Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

İSVEÇ'TE İLK VAKA Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip Corona virüs (2019-nVoC) vakasına İspanya ve İsveç'te ilk kez rastlandı. İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesinde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları özerk yönetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1'inde bu virüsün tespit edildiği bildirildi.

RUSYA'DA İLK VAKA Rusya’da ilk kez yeni tip corona virüsü vakası tespit edildi.Diğer taraftan, Rusya'nın Çin'deki vatandaşlarını 1 Şubat itibariyle tahliye edeceği açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip corona virüs tespit edildiğini bildirdi.

Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu. Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi. Rusya, daha önce Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.

VİRÜS ÇİN'DEN BİRÇOK ÜLKEYE SIÇRADI Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SINIRLARINIZI KAPATMAYIN DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, diğer devletlerin Çin ile "resmi sınır geçişlerini açık tutmaları için çok büyük bir sebep olduğunu" belirtti. Lindmeier, sınırların kapatılması durumunda insanların düzensiz ve yasa dışı yollardan Çin'e girip çıkacağı, dolayısıyla sağlık kontrolü yapılamayacağı için virüsün daha fazla yayılacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün dün corona virüsü için "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiğini anımsatan Lindmeier, "DSÖ tarafından Çin'e seyahat ve ticaret kısıtlamalarının önerilmediği çok açık bir şekilde belirtildi ve tekrar edild." diye konuştu. Lindmeier, ülkelerin egemenlik hakları gereğince vatandaşlarını virüsten korumaya yönelik tedbirler alabileceğini de belirtti.

Sözcü Lindmeier, bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesi durumunda bunun kısa süreli olmasını umduklarını sözlerine ekledi.

ALMANYA YÜZ VATANDAŞINI TAHLİYE EDİYOR Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'de coron avirüs salgınının görüldüğü bölgede bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere hava kuvvetlerine ait bir uçağın Köln'den bu ülkeye hareket ettiğini söyledi.





Maas, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin de yer aldığı askeri uçağın, salgının ortaya çıktığı Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki kentlerde bulunan 100 Alman vatandaşını ülkeye getirmek için havalandığını duyurdu.

Sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak 100 kişi, Almanya'ya ulaştıktan sonra Germersheim askeri üssünde hazırlanan bir bölümde karantina odasında gözlem altında tutulacak.

AB'DEN 10 MİLYON EURO HİBE Avrupa Birliği (AB), yeni tip Corona virüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıkladı. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi.

Desteğin virüs salgınını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verileceği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, "Amacımız corona virüs salgınının AB'de daha fazla yayılma ihtimalinin etkilerini azaltmak. Söz konusu hibe sayesinde bu salgın hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.





ENDONEZYA'DA 5 BİN İŞÇİNİN BULUNDUĞU SANAYİ TESİSİ KARANTİNAYA ALINDI Endonezya'da yaklaşık 5 bin Çinli işçinin bulunduğu sanayi tesisi, yeni tip corona virüsüne karşı tedbir amaçlı karantina altına alındı. Jakarta Post gazetesinin haberine göre, yeni tip corona virüsü salgınına karşı Sulawesi Adası'nda aralarında, yaklaşık 5 bini Çinli, 43 bin işçinin bulunduğu PT Indonesia Morowali Sanayi Tesisi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Nikel ve paslanmaz çelik üretiminin yapıldığı, çoğunluğu Şanghay merkezli Çinli bir şirketin kontrolündeki sanayi tesisinde, yazılı belge olmadan işçilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediği belirtildi. Şirketin Sözcüsü Dedy Kurniawan, tesisteki çalışanlara yönelik tıbbi testlerinin sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir işçide virüse rastlanmadığını aktardı.





Ülke içi ya da yurt dışından personelin tesise girişinin de yasaklandığını belirten Kurniawan, tesisin giriş noktasına termal tarayıcılar konulduğu bilgisini paylaştı.