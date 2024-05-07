İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı
İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın ise güvenlik nedeniyle kapatıldığı ve güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağı belirtildi. Ordunun karadan Refah'a girişi ve sınır kapısını ele geçirmesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından gerçekleşti. İsrail ordusu geceden itibaren Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail rdusu dün geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.
İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçiçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi.
Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.