İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın ise güvenlik nedeniyle kapatıldığı ve güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağı belirtildi. Ordunun karadan Refah'a girişi ve sınır kapısını ele geçirmesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından gerçekleşti. İsrail ordusu geceden itibaren Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 1

İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail rdusu dün geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.

İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçiçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi.

Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 2

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıklandı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 3

GAZZE DÜNYAYA KAPANDI

İsrail bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçişlerin "güvenlik" gerkçesiyle kapatıldığını, güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağını bildirdi.

Gazze medyasına göre İsrail, yardım girişini durdurarak, Refah ve Karm Abu Salem geçiş noktalarını kapatarak ve hastaneleri hedef alarak insani durumu daha da kötüleştiriyor

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 4

HAMAS'TAN SALDIRIYA KARŞILIK

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor" ifadesine yer verildi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Refah sınır kapısına saldırısının ateşkes çabalarını baltalamayı amaçladığı vurgulandı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 5

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail güçlerinin Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Washington ilk kez açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Refah'a yönelik kara saldırısı konusundaki görüşlerini İsrail'e açıkça ifade ettiğini söyledi.

Sözcü, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halkının çıkarına olacağına inanmaya devam ediyoruz; bu, derhal ateşkes getirecek ve Gazze'ye insani yardımın artmasına olanak sağlayacaktır" dedi.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 6

İSRAİL'DEN TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı sonrası, Refah'a askeri uçaklardan broşürler atarak Filistinlilerin bölgenin doğusunu tahliye etmesini istedi.

Çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerden oluşan bölge sakinlerine Refah kentinde bulunan es-Selam Mahallesi ve Refah Sınır Kapısı çevresinin boşaltılmasının talep edildiği bildirildi.

İSRAİLLİ REHİNE BOMBARDIMANDA ÖLDÜ

Hamas tarafından yapılan bir açıklamada, İsrailli bir rehinenin İsrail bombardımanında aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 7

GAZZE'DE TEMEL İHTİYAÇLAR TÜKENİYOR

Ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk görevini üstlenen Mısır ise İsrail'in Refah'ta başlattığı askeri operasyonu kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise Gazze'de sınırların kapatılmasının ardından sadece bir gün yetecek kadar yakıt kaldığını açıkladı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 8

BM sözcüsü, Gazze'ye uzun bir süre akaryakıt girişine izin verilmemesinin Gazze Şeridi'nde yardım operasyonlarını "mezara koymak" anlamına geldiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne giden iki ana geçişin kapanması bölgenin dış yardımdan neredeyse tamamen koptuğuanlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise Refah Sınır Kapısı'ndan transferi sağlanan hasta ve yaralılar konusunda taviz verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 9

İKİ ANA YARDIM NOKTASI KAPALI

BM İnsani Yardım Ofisi sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Refah askeri operasyonu kapsamında hem Refah hem de Kerem Şalom geçiş noktalarını kapattığını söyledi.

İnsani yardım malzemeleri tüketildiği için BM kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki stoklarının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Gazze'ye yardım sağlayan iki ana arter şu anda tıkalı" dedi.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 10

"İSRAİL ÜSLERİNE YÖNELİK SALDIRI REFAH'TAN YAPILDI"

İsrail ordusu, Kerem Şalom Sınır Kapısı'na ateşlenen son roketlerin, birliklerin kara operasyonu yaptığı Refah bölgesinden atıldığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Kerem Şalom bölgesinde çalan sirenlerin ardından Refah bölgesinden İsrail topraklarına doğru 4 havan topu atışı yapıldı" denilerek herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediği ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı, pazar günü sınır geçişinde dört İsrail askerinin ölümüne yol açan roket saldırıları iddiasının ardından daha önce Kerem Şalom'daki İsrail üslerine saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 11

GAZZE'DE ATEŞKES ÇIKMAZI

Hamas dün akşam arabulucular tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Hamas lideri Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

İsrail ordu radyosu ise bu açıklamanın ardından, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.

İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı - 12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek" açıklamasında bulundu.

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