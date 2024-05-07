İsrail'den Refah'a kara saldırısı: Gazze dünyaya kapandı

İKİ ANA YARDIM NOKTASI KAPALI

BM İnsani Yardım Ofisi sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Refah askeri operasyonu kapsamında hem Refah hem de Kerem Şalom geçiş noktalarını kapattığını söyledi.

İnsani yardım malzemeleri tüketildiği için BM kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki stoklarının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Gazze'ye yardım sağlayan iki ana arter şu anda tıkalı" dedi.