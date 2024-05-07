Refah'ın doğusundaki Filistinlilerin güvenli bölgelere göçü
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce bölge sakini, Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç ederek Deyr el-Belah kentinin sahil tarafına ulaştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.