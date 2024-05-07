Refah'ın doğusundaki Filistinlilerin güvenli bölgelere göçü

Ordunun karadan Refah'a girişi ve sınır kapısını ele geçirmesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından gerçekleşti. İsrail ordusu geceden itibaren Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.