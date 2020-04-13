Coronaya karşı damacana (Dünyadan ilginç maske örnekleri)
Dünya corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 1 milyon 800 binden fazla kişi enfekte olurken, yaklaşık 115 bin kişi de hayatını kaybetti. Virüse karşı ellerin sabunla sık sık yıkanması ve sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin yanında maske takılması da hayati önem taşıyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke sokakta maske kullanılmasını zorunlu kıldı. Virüs korkusuyla bazı insanlar sıradan maskelerin yanı sıra yaratıcılıklarını kullanarak farklı çözümler üretiyor. İşte dünyadan ilginç maske ve siperlik örnekleri...
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