Covid-19 pandemisi resmi rakamlardan üç kat daha fazla can aldı

EN YÜKSEK ÖLÜM HİNDİSTAN'DA MEYDANA GELDİ

Covid-19, yeni çalışmaya göre, küresel olarak, Güney Asya (5,3m), Kuzey Afrika ve Orta Doğu (1,7m) ve Doğu Avrupa (1,4m) en fazla ölüme neden oldu. Mutlak sayılar açısından ise en yüksek Covid-19 ölümü Hindistan'da (4,07) gerçekleşti. Onu ABD (1.13m), Rusya (1.07m), Meksika (798 bin ), Brezilya (792 bin), Endonezya (736 bin ) ve Pakistan (664 bin) izledi.