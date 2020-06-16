Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar

Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 41 bine yakın vakanın görüldüğü ve 2 bin 200’ü aşkın ölümün gerçekleştiği Endonezya'da salgının patlak vermesinden bu yana, cenaze işçilerinin koruyucu ekipman giymeleri ve cesetlerin hızla gömülmesi zorunlu tutuluyor.