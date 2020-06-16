Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar

Endonezya’ya bağlı Bali adasında yaşayanlar ölülerini açık hava mezarlığına bırakma geleneğini Covid-19 pandemisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu nedenle ülkede vakaların artmasından endişe ediyor.

ntv.com.tr - AFP 16.06.2020 - 15:10 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 15:13

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 1

Corona virüs salgınına rağmen antik Bali geleneğinin bir parçası olarak cesetler açık hava mezarlıklarında çürümeye bırakılıyor. 

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 2

COVİD-19 GELENEĞİ DURDURAMADI

Endonezya’ya bağlı Bali adasında yaşayan Trunyan halkı ölülerini, sadece kemikler kalana kadar bambu kafeslerde çürümeye bırakıyor ve yanlarına öbür tarafta kullanmaları için çeşitli hediyeler bırakıyor.

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 3

Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 41 bine yakın vakanın görüldüğü ve 2 bin 200’ü aşkın ölümün gerçekleştiği Endonezya'da salgının patlak vermesinden bu yana, cenaze işçilerinin  koruyucu ekipman giymeleri ve cesetlerin hızla gömülmesi zorunlu tutuluyor.

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 4

Ancak Bali'deki yerel yetkililer, dünya çapında sekiz milyondan fazla insanı enfekte eden virüsün henüz Trunyan halkının yaşadığı uzak kuzey doğuya ulaşmadığını iddia ediyor.

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 5

JakartaPost’a konuşan köy reisi Wayan Arjuna, “Cenaze süreci aynı şekilde işliyor, ölülerimizi açık hava mezarlığında bırakıyor, ancak maske takıyoruz” açıklamasını yaptı.

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 6

UZMANLAR ENDİŞELİ

Arjuna, bölgeyi turistlerin ziyaretlerine de geçici olarak kapattıklarını sözlerine ekledi. Ancak, uzmanlar gömülmeyen cesetler nedeniyle corona virüsün köyde yayılabileceğinden endişe ediyor.

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 7

Bali’de Hindu çoğunluğunun aksine Trunyanlılar, kendi animist inançlarını ve geleneksel köy geleneklerinden yola çıkarak kendi Hinduizm yorumunu oluşturdu. 

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 8

Trunyan halkı bu kapsamda inançları gereği ölülerini gömmüyor ve yakmıyorlar. 

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 9

Köylüler, doğanın ölülerle bağlantı kurmanın bir yolu olduğuna inancıyla, cesetlerin açık bir şekilde çözünmesi gerektiğini düşünüyor.

 

Covid-19 rağmen cesetleri açık havada bırakmaya devam ediyorlar - 10

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