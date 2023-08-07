Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı?

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant, ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor. Bilim insanları Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı anda vizyona girmesi ile milyonlarca kişinin sinemaya gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 1

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 2

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 3

Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 4

İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Covid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 5

KAPALI ALANLARDAKİ ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 6

İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 7

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Covid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 8
Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 9
Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı? - 10
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