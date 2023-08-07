Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı?

İngiltere'de Covid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Covid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.