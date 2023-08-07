Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor: Barbie ve Oppenheimer'dan mı kaynaklandı?
İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant, ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor. Bilim insanları Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı anda vizyona girmesi ile milyonlarca kişinin sinemaya gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.