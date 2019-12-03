Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Almanya Başbakanı Merkel ile sohbet etti.
Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile sohbet etti.