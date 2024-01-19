Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor
Arjantin'in El Loco (Deli) lakaplı Başkanı Javier Milei'nin kız kardeşi kız kardeşi Karina Milei'nin sözünden çıkmadığı iddia ediliyor. Kendisine medyum diyen Karina'nın yönetime doğrudan müdahale ettiği belirtiliyor. Medyum Karina'nın kabine üyelerinin görüşmelerinden, kimin nereye oturacağına kadar her konuya dahil olduğu ifade ediliyor.
Arjantin'in aşırı sağcı Javier Milei'nin kendisini medyum olarak gören kız kardeşi Karina Milei'nin sözünden çıkmadığı iddia edildi.
Bloomberg'in haberinde tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Başkan Milei, El Jefe (Patron) dediği kardeşi Karina Milei'ye sorgusuz sualsiz itaat ediyor.
İddialara göre Karina Milei'nin ağabeyi üzerindeki etkisi o kadar büyük ki, Javier Milei'nin siyasete atılma kararının kız kardeşinden geldiğine inanıyor.
Karina Milei, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir dizi toplantı ve sunum sırasında Javier'e eşlik ediyor.