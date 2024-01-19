Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor

KENDİSİNİ "MEDYUM" OLARAK GÖRÜYOR

Karina, kendisini evcil hayvanlar da dahil olmak üzere canlı varlıklar ve ruhlar arasında bağlantı kurabilen bir "ruhani medyum" olarak görüyor.



Başkan Milei'nin Murray Rothbard, Milton Friedman ve Robert Lucas gibi isimlere sahip beş köpeği bulunuyor. Milei, köpeklerinin isimleri onun özgürlükçü dünya görüşünü şekillendiren ekonomistlerin isimlerinden oluşuyor. Karina'nın ise Aaron isminde kendi köpeğinin de olduğu belirtiliyor.