Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor

Arjantin'in El Loco (Deli) lakaplı Başkanı Javier Milei'nin kız kardeşi kız kardeşi Karina Milei'nin sözünden çıkmadığı iddia ediliyor. Kendisine medyum diyen Karina'nın yönetime doğrudan müdahale ettiği belirtiliyor. Medyum Karina'nın kabine üyelerinin görüşmelerinden, kimin nereye oturacağına kadar her konuya dahil olduğu ifade ediliyor.

Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 1

Arjantin'in aşırı sağcı Javier Milei'nin kendisini medyum olarak gören kız kardeşi Karina Milei'nin sözünden çıkmadığı iddia edildi.

Bloomberg'in haberinde tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Başkan Milei, El Jefe (Patron) dediği kardeşi Karina Milei'ye sorgusuz sualsiz itaat ediyor.

İddialara göre Karina Milei'nin ağabeyi üzerindeki etkisi o kadar büyük ki, Javier Milei'nin siyasete atılma kararının kız kardeşinden geldiğine inanıyor.

Karina Milei, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir dizi toplantı ve sunum sırasında Javier'e eşlik ediyor.

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Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 2

MUSA'YA BENZETTİ

Javier Milei, daha önce katıldığı bir televizyon kanalında aralarındaki ilişkiyi şu ifadelerle anlatmıştı: "Musa'nın büyük bir lider olduğunu biliyorsunuz, ancak sözü yayma konusunda iyi değildi. Bu yüzden Tanrı bunu yapması için Harun'u gönderdi. Karina Musa, ben de Harun'um. Ben sadece bir elçiyim"

Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 3

KIZ KARDEŞİ İÇİN KARARNAMEYİ DEĞİŞTİRDİ

Karina, geçen yıl başkanlık kampanyasının dümenine ele aldı. Kasım ayındaki zaferin ardından kendisini onun koruyucusu olarak konumlandırdı.

"El Loco" (Deli) lakaplı Başkan Javier Milei, kardeşi için akrabaların devlet görevlerine atanmasını yasaklayan bir kararnameyi değiştirdi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevine Karina, Mile'inin gündemi üzerinde tam kontrole sahip oldu.

Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 4

KABİNE ÜYELERİ İZİN İSTİYOR

Kabine üyelerinin bile Karine'den geçmeden Javier Milei ile görüşemediği belirtildi. Yakın kaynaklar, başkanın genellikle toplantılardan önce ve sonra kız kardeşi ile konuştuğunu söyledi.

Buna göre ayrıntılara takıntılı olan Karine, halka açık etkinliklerde herkesin oturacağı yeri belirliyor. Toplantılarda cep telefonlarının oda dışında bırakılmasını emreden Karine, Başkan Milei gibi bekar ve çocuğu bulunmuyor.

Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 5

KENDİSİNİ "MEDYUM" OLARAK GÖRÜYOR

Karina, kendisini evcil hayvanlar da dahil olmak üzere canlı varlıklar ve ruhlar arasında bağlantı kurabilen bir "ruhani medyum" olarak görüyor.

Başkan Milei'nin Murray Rothbard, Milton Friedman ve Robert Lucas gibi isimlere sahip beş köpeği bulunuyor. Milei, köpeklerinin isimleri onun özgürlükçü dünya görüşünü şekillendiren ekonomistlerin isimlerinden oluşuyor. Karina'nın ise Aaron isminde kendi köpeğinin de olduğu belirtiliyor.

Deli başkanın "medyum patronu": Sözünden çıkmıyor - 6

2020'YE KADAR KEK SATIYORDU

Halkla ilişkiler ve işletme eğitimi bulunan Karina, 2020 yılına kadar Instagram'da "Sol Sweet" adlı bir dükkan aracılığıyla kek satıyordu.

Javier Milei, bir röportajında kardeşi ile ilgili "Kız kardeşim ahlaki saflıktır. Alışılmadık ve üstün ahlaki standartlara sahip. Benden daha iyi bir insan, hiçbir kötülüğü yok" ifadelerini kullanıyor.

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