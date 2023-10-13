Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri

Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bir kez daha gündeme geldi. ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı. Peki, demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri

Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri - 1

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisitarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.


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Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri - 2

Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır.İsrail, direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır.

Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri - 3

DEMİR KUBBE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmektir. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri - 4

DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:

Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.

Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.

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