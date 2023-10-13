Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri
Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bir kez daha gündeme geldi. ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı. Peki, demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe özellikleri
Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisitarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.