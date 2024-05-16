İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi

EN SERT ELEŞTİRİ

Gallant, "Ekim ayından beri bu konuyu Kabine'de sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım" diye konuştu.

Basın toplantısı Gallant'ın aylar sonra düzenlediği ilk basın toplantısıydı ve İsrail savaş kabinesinden bir üyenin, savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Netanyahu'ya yönelik yaptığı en sert eleştiriydi.