İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail hükümeti Gazze'nin geleceği konusunda ikiye bölündü. Uzun zaman sonra basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Gallant açıklamasında, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşta bir "ertesi gün planının" olmadığını söyledi. Hükümet ortakları bakanın görevden alınması çağrısında bulundu.
NETANYAHU'YA MEYDAN OKUDU
İsrail'in savaş kabinesinin kalbinde uzun süredir devam eden bölünme, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın basın açıklamalarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki savaş için "ertesi gün" planı hazırlaması konusunda meydan okudu.
İsrail ordusunun veya sivil yönetimin bölgede olduğu hiçbir çözüme izin vermeyeceğini söyledi.