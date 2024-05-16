İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail hükümeti Gazze'nin geleceği konusunda ikiye bölündü. Uzun zaman sonra basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Gallant açıklamasında, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşta bir "ertesi gün planının" olmadığını söyledi. Hükümet ortakları bakanın görevden alınması çağrısında bulundu.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 1

NETANYAHU'YA MEYDAN OKUDU

İsrail'in savaş kabinesinin kalbinde uzun süredir devam eden bölünme, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın basın açıklamalarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki savaş için "ertesi gün" planı hazırlaması konusunda meydan okudu.

İsrail ordusunun veya sivil yönetimin bölgede olduğu hiçbir çözüme izin vermeyeceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 2

EN SERT ELEŞTİRİ

Gallant, "Ekim ayından beri bu konuyu Kabine'de sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım" diye konuştu.

Basın toplantısı Gallant'ın aylar sonra düzenlediği ilk basın toplantısıydı ve İsrail savaş kabinesinden bir üyenin, savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Netanyahu'ya yönelik yaptığı en sert eleştiriydi.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 3

"ERTESİ GÜN PLANI" İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl Netanyahu tarafından görevden alınması kitlesel protestoları ve siyasi krizi tetikleyen Gallant, tavizsiz açıklamalarıyla Netanyahu'dan Gazze için bir "ertesi gün planı" açıklamasını açıkça talep etti.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 4

Konuşmasında “savaş sonrası” için herhangi bir siyasi planlama yapılmamasını eleştiren Gallant, Hamas'a alternatif bir yönetim organı bulunmasını istediğini ancak yanıt alamadığını söyledi.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 5

HÜKÜMET ORTAKLARINDAN SERT TEPKİ

Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri eski genelkurmay başkanı olan ve Gallant'ın "gerçeği" söylediğini savunan bakan arkadaşı Benny Gantz tarafından destekleniyor.

Gallant'a en sert tepki ise hükümet ortaklarından geldi. Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri Gallant'ın kovulmasını talep etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu'nun kabineye, Filistin Yönetimi'nin savaş sonrası yönetimine katılımını reddeden bir karar getirmesini ve eğer bu yönde hareket etmezse Gallant'ın görevden alınmasını talep etti.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 6

REFAH'TA SON DURUM

İsrail'in Filistinlilerin son sığınma noktası olarak görülen sınır kenti Refah'a yönelik saldırıları karadan ve havadan devam ediyor. 

Saldırılar sonucunda yaklaşık 500 bin Filistinli Refah'tan göç etmeye zorlandı.

Gazze genelinde insani felaket artarak devam ederken İsrail güçleri şeridin güneyine ve kuzeyine aynı anda saldırıyor. 

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 7

"İNSANİ FELAKET YAŞANMADI VE YAŞANMAYACAK"

İsrail Başbakanı Netanyahu Batı'dan gelen eleştirilere karşı çıkarak operasyonla ilgili, "Sorumlu çabalarımız meyvelerini veriyor. Şu ana kadar Refah'ta yarım milyona yakın insan çatışma bölgelerinden tahliye edildi. Refah'ta bazılarının öngördüğü insani felaket yaşanmadı ve yaşanmayacak" diye konuştu.

Netanyahu açıklamasında, Refah operasyonunun haftalarca süreceğini ifade etti.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 8

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını tahmin ediyor.

Filistin için insani gelişmişlik endeksi 20 yıl gerilerken Gazze için 40 yıl geriledi.

Uzmanlar bölgedeki son durumu, "Gazze'de neredeyse 80'li yıllara döndük" diye yorumladı.

İsrail hükümetinde Gazze çatlağı: Savunma Bakanı Netanyahu'yu eleştirdi, hedef haline geldi - 9
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