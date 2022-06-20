Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı

Arjantin'in batısında yer alan Mal der Plata limanı, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin başından beri deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor. İnsanların evlerine çekilmesiyle limana yerleşen deniz aslanları, pandemi sona erince de limanı terk etmedi. İnsanlara zaman zaman kafa attığı belirtilen hayvanları bölgeden uzaklaştırmak için operasyon başlatıldı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - NTV Haber 20.06.2022 - 13:07

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 1

kıyıları bir süredir deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor. Pandemi döneminde, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasının ardından deniz aslanları, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Mar del Plata limanına yerleşti. Kent, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor.

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 2

Bölgeye alışan onlarca deniz aslanı, pandemi bitmesine rağmen  limanı terk etmedi.

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 3

Ancak, bölge bu durumdan rahatsız olduğunu söylerken, balıkçılar işlerini yaparken zorlandıklarını açıkladı. 

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 4

"HAYVANLAR İÇİN DE TEHLİKELİ BİR DURUM"

Konuya ilişkin bölgede açıklama yapan bir balıkçı, "Geniş bir deniz aslanı nüfusu limana yerleşti. Hayvanların arasında çalışmak zor. Ama bu aynı zamanda onlar için de tehlikeli. Kamyonlar ve iş makinaları sürekli limana giriyor" dedi.

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 5

Öte yandan, Mar del Plata Üniversitesi ve Arjantin Fauna Derneği'nden uzmanlar, limanı deniz aslanlarından temizlemek için harekete geçti.

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 6

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Burada yaşayan deniz aslanları 200 kilo ve 1.5 metre ile 2 metre uzunluğundalar. Agresif değiller, insanlar gelip onlara dokunmak istediğinde veya fotoğraflarını çekmek istediğinde ısırmıyorlar. Ancak, kafa tabiliyorlar" denildi.

Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 7
Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı - 8

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