Deniz aslanları limanı işgal etti: Yetkililer operasyon başlattı

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - NTV Haber 20.06.2022 - 13:07
Arjantin kıyıları bir süredir deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor. Pandemi döneminde, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasının ardından deniz aslanları, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Mar del Plata limanına yerleşti. Kent, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor.
Bölgeye alışan onlarca deniz aslanı, pandemi bitmesine rağmen limanı terk etmedi.
Ancak, bölge bu durumdan rahatsız olduğunu söylerken, balıkçılar işlerini yaparken zorlandıklarını açıkladı.
Konuya ilişkin bölgede açıklama yapan bir balıkçı, "Geniş bir deniz aslanı nüfusu limana yerleşti. Hayvanların arasında çalışmak zor. Ama bu aynı zamanda onlar için de tehlikeli. Kamyonlar ve iş makinaları sürekli limana giriyor" dedi.
Öte yandan, Mar del Plata Üniversitesi ve Arjantin Fauna Derneği'nden uzmanlar, limanı deniz aslanlarından temizlemek için harekete geçti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Burada yaşayan deniz aslanları 200 kilo ve 1.5 metre ile 2 metre uzunluğundalar. Agresif değiller, insanlar gelip onlara dokunmak istediğinde veya fotoğraflarını çekmek istediğinde ısırmıyorlar. Ancak, kafa tabiliyorlar" denildi.