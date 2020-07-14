Depremlerin önceden tahmin edilmesini sağlayan matematiksel formül geliştirildi

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Sabine den Hartog, “Tabakalardaki fillosilikat minerallerinin süreçlerini görmek için yapay fay bölgelerini mikroskopik ölçekte analiz ettik. Buna dayanarak, fillosilikatların sürtünme mukavemetinin nem veya hareket hızı gibi koşullardaki bir değişiklikle nasıl değiştiğini tahmin etmek için bir dizi denklem formüle ettik” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth adlı bilimsel dergide yayımlandı. Matematiksel modelin, bilim insanlarına depremler de dahil olmak üzere fay hatlarında çeşitli hareketlerin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini tahmin etmesini kolaylaştıran bir denklem olduğu belirtildi.