Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu. Depremler nedeniyle şimdiye kadar ülkede en az 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 2

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, depremler nedeniyle ülkede en az 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi yaralandı. 

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 3

 Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halep'e giderek hastane ziyaretlerinde bulundu.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 4

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 5

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 6

Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 7

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Beyaz Baretliler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor.

Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 8
Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 9
Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 10
Depremlerin vurduğu Suriye'de son durum: En az 4 bin 500 can kaybı - 11

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