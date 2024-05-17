Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı

Diri diri gömülen ve dört gün boyunca toprağın altında kalan 62 yaşındaki adam Moldova polisi tarafından hala hayattayken kurtarıldı.

Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı - 1

DÖRT GÜN TOPRAK ALTINDA KALDI

Moldova'da diri diri gömülen ve dört gün boyunca toprağın altında kalan 62 yaşındaki adam, polisin yeraltından gelen boğuk yardım çığlıklarını duymasıyla kurtarıldı.

Polis memurları, 74 yaşındaki bir kadının evinde bir akrabası tarafından ölü bulunmasının ardından soruşturma yaparken yaşlı adamı buldu. Polis, kadının ölümüyle ilgili bir şüpheliyi tutukladı ve köydeki evini ararken, yakınlardan yardım çığlıkları duydu.

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Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı - 2

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bulunan kanıtlar ismi açıklanmayan 74 yaşındaki kurbanın, 18 yaşındaki bir akrabası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Şüpheli evinde alkollü bir şekilde bulundu. Polis sorgusunda verdiği ifadeler tutarsız ve kafa karıştırıcı olduğu için ekipler kadının evinin çevresinde arama yaparak kanıt toplamaya karar verdi.

Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı - 3

BOĞUK YARDIM ÇIĞLIKLARI

Kadının evinin çevresinde araştırma yapan polis memurlarından biri yer altından gelen boğuk yardım çığlıklarını duyarak ekip arkadaşlarına haber verdi.

Kazma çalışmalarının ardından yaşlı adamı gömüldüğü derme çatma bir mezarın girişi ortaya çıktı. Yaşlı adam boynundan yara almıştı ancah hala hayattaydı ve bilinci yerindeydi.

Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı - 4

ÖNCE YAŞLI ADAMI GÖMDÜ SONRA CİNAYET İŞLEDİ

Hastaneye kaldırılan adam, polise verdiği ilk ifadede yaşlı kadını öldüren 18 yaşındaki gençle tartıştığını, gencin kendisini bıçakla yaralayıp diri diri gömdüğünü ve üzerini toprakla kapattığını söyledi.

Polis, gencin yaşlı adamı diri diri gömdükten sonra kadını öldürdüğünü düşünüyor.

Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı - 5

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma devam ederken şüpheli genç gözaltına alındı. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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