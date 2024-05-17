Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı
Diri diri gömülen ve dört gün boyunca toprağın altında kalan 62 yaşındaki adam Moldova polisi tarafından hala hayattayken kurtarıldı.
DÖRT GÜN TOPRAK ALTINDA KALDI
Moldova'da diri diri gömülen ve dört gün boyunca toprağın altında kalan 62 yaşındaki adam, polisin yeraltından gelen boğuk yardım çığlıklarını duymasıyla kurtarıldı.
Polis memurları, 74 yaşındaki bir kadının evinde bir akrabası tarafından ölü bulunmasının ardından soruşturma yaparken yaşlı adamı buldu. Polis, kadının ölümüyle ilgili bir şüpheliyi tutukladı ve köydeki evini ararken, yakınlardan yardım çığlıkları duydu.