Diri diri toprağa gömülen adam dört gün sonra canlı kurtarıldı

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bulunan kanıtlar ismi açıklanmayan 74 yaşındaki kurbanın, 18 yaşındaki bir akrabası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Şüpheli evinde alkollü bir şekilde bulundu. Polis sorgusunda verdiği ifadeler tutarsız ve kafa karıştırıcı olduğu için ekipler kadının evinin çevresinde arama yaparak kanıt toplamaya karar verdi.