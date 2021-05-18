Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları





ABD’de sağlık yetkilileri stadyumları, fuar alanlarını, spor stadyumlarını ve hatta Disneyland'ı toplu aşılama alanlarına dönüştürürken, dünyanın başka yerlerinde ise insanlar müzelerde, şatolarda, AVM’lerde, hükümet binalarında ve yarış pistlerinde aşılanıyor. İşte New York’taki Doğal Tarih Müzesi’nden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in taç giydiği Westminster Abbey’e, Drakula’nın şatosundan Disneyland’e aşı olma deneyiminin eğlence ve duygusal tatmine dönüştüğü dünyadaki sıradışı aşılama istasyonları...