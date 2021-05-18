Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları
Dünyada Covid-19 aşısının toplu dağılımı beklenenden daha yavaş olsa da devam ediyor. Bloomberg’in verilerine göre dünyada şimdiye kadar 176 ülkede 1,48 milyar doz aşı uygulandı. Türkiye’de ise en az 11 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı ve nüfusun yüzde 13,4’ü tamamen aşılandı. Bununla birlikte dünyada aşılanması gereken insanların sayısı arttıkça dağıtım planları değişiyor. Bu kapsamda karantinadan sıkılan insanları biraz da olsun eğlendirmek ve aşıya ilgilerini artırmak amacıyla dünyanın birçok ülkesi tarihi, turistik ve eğlence alanlarını kitlesel aşı istasyonlarına dönüştürdü.
ABD’de sağlık yetkilileri stadyumları, fuar alanlarını, spor stadyumlarını ve hatta Disneyland'ı toplu aşılama alanlarına dönüştürürken, dünyanın başka yerlerinde ise insanlar müzelerde, şatolarda, AVM’lerde, hükümet binalarında ve yarış pistlerinde aşılanıyor.
İşte New York’taki Doğal Tarih Müzesi’nden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in taç giydiği Westminster Abbey’e, Drakula’nın şatosundan Disneyland’e aşı olma deneyiminin eğlence ve duygusal tatmine dönüştüğü dünyadaki sıradışı aşılama istasyonları...
ntv.com.tr - AFP - Reuters
18.05.2021 - 15:20
| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 15:23
Doğal Tarih Müzesi, New York, ABD.
Usce Alışveriş Merkezi, Belgrad, Sırbistan.
St. Mark Piskoposluk Katedrali, Washington, ABD.
Graffiti Odası, Almatı, Kazakistan.
Slalisburry Ketedrali, İngiltere.
Drakula'nın şatosu olarak ünlünen Bran Şatosu, Transilvanya, Ukrayna.
Disneyland, California, ABD.
Saint-Quentin-en-Yvelines Velodromu, Montigny-le-Bretonneux, Fransa.
Westminster Abbey, Londra, İngiltere.
Epsom Downs, saf kan hipodromu, Surrey, İngiltere.