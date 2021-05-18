Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları

Dünyada Covid-19 aşısının toplu dağılımı beklenenden daha yavaş olsa da devam ediyor. Bloomberg’in verilerine göre dünyada şimdiye kadar 176 ülkede 1,48 milyar doz aşı uygulandı. Türkiye’de ise en az 11 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı ve nüfusun yüzde 13,4’ü tamamen aşılandı. Bununla birlikte dünyada aşılanması gereken insanların sayısı arttıkça dağıtım planları değişiyor. Bu kapsamda karantinadan sıkılan insanları biraz da olsun eğlendirmek ve aşıya ilgilerini artırmak amacıyla dünyanın birçok ülkesi tarihi, turistik ve eğlence alanlarını kitlesel aşı istasyonlarına dönüştürdü.

ABD’de sağlık yetkilileri stadyumları, fuar alanlarını, spor stadyumlarını ve hatta Disneyland'ı toplu aşılama alanlarına dönüştürürken, dünyanın başka yerlerinde ise insanlar müzelerde, şatolarda, AVM’lerde, hükümet binalarında ve yarış pistlerinde aşılanıyor. İşte New York’taki Doğal Tarih Müzesi’nden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in taç giydiği Westminster Abbey’e, Drakula’nın şatosundan Disneyland’e aşı olma deneyiminin eğlence ve duygusal tatmine dönüştüğü dünyadaki sıradışı aşılama istasyonları...

ntv.com.tr - AFP - Reuters 18.05.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 15:23

Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 1
Doğal Tarih Müzesi, New York, ABD.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 2
Usce Alışveriş Merkezi, Belgrad, Sırbistan.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 3
St. Mark Piskoposluk Katedrali, Washington, ABD.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 4
Graffiti Odası, Almatı, Kazakistan.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 5
Slalisburry Ketedrali, İngiltere.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 6
Drakula'nın şatosu olarak ünlünen Bran Şatosu, Transilvanya, Ukrayna.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 7
Disneyland, California, ABD.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 8
Saint-Quentin-en-Yvelines Velodromu, Montigny-le-Bretonneux, Fransa.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 9
Westminster Abbey, Londra, İngiltere.
Disneyland’dan Doğal Tarih Müzesi'ne, Drakula'nın Şatosu'ndan hipodroma: Dünyanın en sıradışı Covid-19 aşılama istasyonları - 10
Epsom Downs, saf kan hipodromu, Surrey, İngiltere.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER