Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Akdeniz gerginliği yerini diyaloga bırakıyor. Neptün Saldırı 2023-2 tatbikatı kapsamında Türk ve Yunan savaş gemileri yan yana görev yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüler paylaştı.

Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana - 1

Oruç Reis krizi sırasında karşı karşıya gelen Türk ve Yunan gemileri yaklaşık üç yıl sonra ortak tatbikat yaptı.

NATO çatısı altında gerçekleştirilen ortak tatbikat kapsamında TCG GÖKÇEADA, İngiltere’nin HMS DUNCAN ve Yunanistan’ın HS LIMNOS gemileri birlikte eğitim gerçekleştirdi.

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Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana - 2

Yunan basınında yer alan bilgilere göre tatbikat özel olarak planlandı ve Ankara - Atina arasındaki askeri işbirliğini geliştirme çabalarını yansıtıyor.

Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana - 3

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikatta ayrıca Türk, Yunan ve İngiliz savaş jetlerinin de rol aldığı belirtildi. 

Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana - 4

Limnos fırkateyni 2020'de Oruç Reis araştırma gemisini taciz etmişti. TC Kemalreis fırkateyninin önlemesiyle Limnos ağır hasar almıştı.

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