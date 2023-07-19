Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları: Türk-Yunan gemileri yan yana
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Akdeniz gerginliği yerini diyaloga bırakıyor. Neptün Saldırı 2023-2 tatbikatı kapsamında Türk ve Yunan savaş gemileri yan yana görev yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüler paylaştı.
Oruç Reis krizi sırasında karşı karşıya gelen Türk ve Yunan gemileri yaklaşık üç yıl sonra ortak tatbikat yaptı.
NATO çatısı altında gerçekleştirilen ortak tatbikat kapsamında TCG GÖKÇEADA, İngiltere’nin HMS DUNCAN ve Yunanistan’ın HS LIMNOS gemileri birlikte eğitim gerçekleştirdi.