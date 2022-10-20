Donald Trump, kendisine yönelik tecavüz soruşturmasında ifade verdi: Benim tipim değil

"BENİM TİPİM DEĞİL"

Yakın tarihli bir açıklamada ise Trump bu hikayeyi “tam bir dolandırıcılık işi” olarak nitelendirdi. Trump, "Bu kadını tanımıyorum, kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, görünüşe göre yıllar önce kocasıyla bir ünlüler yardım etkinliğindeki bir resepsiyonda elini sıkmışım" dedi. Eski ABD başkanı ayrıca Carroll için “O benim tipim değil” ifadelerini de kullandı.