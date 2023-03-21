Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, bugün tutuklanmayı beklediğini söyledi. 76 yaşındaki siyasetçi, destekçilerini gözaltına alınması ve suçlanması halinde, yetkilileri protesto etmeye çağırdı.
Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik 700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.
Trump, soruşturmayı "Cumhuriyetçi Parti'nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" olarak tanımlayan uzun bir açıklama yayınladı. Trump, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum.” dedi. Ancak Trump'ın bir sözcüsünün kendilerine herhangi bir tutuklama haberi gelmediğini söyledi.
Bununla birlikte, Cumhuriyetçi siyasetçiye 2016 başkanlık kampanyasının sonlarına doğru porno yıldızı Stormy Daniels'a iddia edilen ilişki konusunda sessiz kalması karşılığında ödeme yaptığına dair dava, Trump'la ilgili davalardan yalnızca birini oluşturuyor.
Trump’a yönelik diğer devam eden davalar arasında Georgia seçimlerine müdahale soruşturması ve ABD Kongre Binası'ndaki 6 Ocak ayaklanmasındaki rolüne ilişkin iki federal soruşturma yer alıyor.
Hukukçuların bildirdiğine göre, Manhattan'ın Demokrat bölge savcısı Alvin Bragg'i siyasi çıkar sağlamak için kendisini hedef almakla suçlayan Trump, bu gerekçelerle suçlamaların düşürülmesini talep edebilir.
Ayrıca zamanaşımı süresinin (bu olayda beş yıl) dolup dolmadığına da itiraz edebilir. Ancak New York'ta zamanaşımı süresi, sanığın eyalet dışında bulunması halinde uzatılabiliyor. Trump ABD başkanı olarak görev yapmanın bu süreye dahil olmaması gerektiğini savunabilir.
Siyasi açıdan, olası bir iddianamenin Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki şansını nasıl etkileyeceği ise belirsiz.
Trump, tam da anketler onu, tartışmalı Florida valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere Cumhuriyetçi adaylık için diğer potansiyel rakiplerinin önünde gösterirken cezai kovuşturmaya uğrayan ilk eski ABD başkanı olabilir.
Bu durum, Trump'ın 2024'te seçim kampanyası yürütürken yargılanması gibi eşi benzeri görülmemiş bir duruma yol açabilir. Trump, seçilmesi halinde ise hakkındaki suçlamaları affetme yetkisine sahip olmayacak.
Diğer taraftan, Trump’ın avukatı Joe Tacopina, her halükarda suçlanması halinde müvekkilinin teslim olacağını söyledi. Tacopina, Trump’ın gönüllü olarak gelmeyi reddetmesi halinde savcıların onun şu anda yaşadığı Florida'dan iadesini isteyebileceğini bildirdi.
Manhattan Bölge Savcılığı yaklaşık beş yıldır Trump'ı soruşturuyor. New York'taki büyük jüriye 2016 başkanlık kampanyasının son günlerinde Daniels'a yapılan 130 bin dolar tutarındaki ödemeyle ilgili kanıtlar sundu.
Bu ödemenin, Daniels'ın Bay Trump ile arasındaki ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında yapıldığı öne sürüldü.Trump ise yetişkin film yıldızı ile bir ilişkisi olduğunu reddetti ve Daniels'ı şantaj yapmakla suçladı.
Ancak, bölge savcılığının herhangi bir iddianamesi, Trump'ın teslim olmak üzere New York ofisine gitmesini gerektirecek. Ancak, Trump'ın avukatları muhtemelen yetkililerle bir tarih ve saat ayarlayacak. Ardından mahkemeye çıkmadan önce sabıka fotoğrafı ve parmak izi alınacak.
Trump ayrıca, eski avukatı Michael Cohen'e yanlışlıkla yasal hizmetler olarak kaydedilen ödemeler için geri ödeme yaptıktan sonra, genellikle kabahat olarak sınıflandırılan iş kayıtlarında tahrifat yapmakla da suçlanabilir.
Savcıların bunu ağır suç kapsamına alabilmeleri için Trump'ın ikinci bir suçu örtbas etmek amacıyla kayıtlarda tahrifat yaptığını göstermeleri gerekecek. Her halükarda hukuk uzmanları eski ABD Başkanı'nın yargılanmasının bir yıldan fazla süreceğini tahmin ediyor.
Bu nedenle eğer dava açılırsa, Trump'ın tartışmalı bir şekilde Beyaz Saray'a geri dönmek istediği 2024 seçimlerinin son aylarına denk gelebilir.