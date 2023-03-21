Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti

Trump, soruşturmayı "Cumhuriyetçi Parti'nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" olarak tanımlayan uzun bir açıklama yayınladı. Trump, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum.” dedi. Ancak Trump'ın bir sözcüsünün kendilerine herhangi bir tutuklama haberi gelmediğini söyledi.