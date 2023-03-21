Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı iddia edilen sus payı ödemesi nedeniyle bugün tutuklanacağını iddia etti. Trump'ın destekçileri sokaklara dökülürken, ülke Trump destekçileri ve karşıtları arasındaki muhtemel çatışmalara yönelik alarma geçti. Bununla birlikte, eğer Trump tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak ve Florida’daki evinden New York’a getirilecek.

Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 1

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, bugün tutuklanmayı beklediğini söyledi. 76 yaşındaki siyasetçi, destekçilerini gözaltına alınması ve suçlanması halinde, yetkilileri protesto etmeye çağırdı.

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Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 2

TRUMP'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik  700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.

Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 3

Trump, soruşturmayı "Cumhuriyetçi Parti'nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" olarak tanımlayan uzun bir açıklama yayınladı. Trump, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum.” dedi. Ancak Trump'ın bir sözcüsünün kendilerine herhangi bir tutuklama haberi gelmediğini söyledi.

Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 4

Bununla birlikte, Cumhuriyetçi siyasetçiye 2016 başkanlık kampanyasının sonlarına doğru porno yıldızı Stormy Daniels'a iddia edilen ilişki konusunda sessiz kalması karşılığında ödeme yaptığına dair dava, Trump'la ilgili davalardan yalnızca birini oluşturuyor.

Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 5

Trump’a yönelik diğer devam eden davalar arasında Georgia seçimlerine müdahale soruşturması ve ABD Kongre Binası'ndaki 6 Ocak ayaklanmasındaki rolüne ilişkin iki federal soruşturma yer alıyor.

Donald Trump tutuklandı mı? ABD alarma geçti - 6

TRUMP ŞİMDİ NE YAPACAK?

Hukukçuların bildirdiğine göre, Manhattan'ın Demokrat bölge savcısı Alvin Bragg'i siyasi çıkar sağlamak için kendisini hedef almakla suçlayan Trump, bu gerekçelerle suçlamaların düşürülmesini talep edebilir.

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Ayrıca zamanaşımı süresinin (bu olayda beş yıl) dolup dolmadığına da itiraz edebilir. Ancak New York'ta zamanaşımı süresi, sanığın eyalet dışında bulunması halinde uzatılabiliyor. Trump ABD başkanı olarak görev yapmanın bu süreye dahil olmaması gerektiğini savunabilir.

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Siyasi açıdan, olası bir iddianamenin Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki şansını nasıl etkileyeceği ise belirsiz.

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BİR İLK OLABİLİR

Trump, tam da anketler onu, tartışmalı Florida valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere Cumhuriyetçi adaylık için diğer potansiyel rakiplerinin önünde gösterirken cezai kovuşturmaya uğrayan ilk eski ABD başkanı olabilir. 

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Bu durum, Trump'ın 2024'te seçim kampanyası yürütürken yargılanması gibi eşi benzeri görülmemiş bir duruma yol açabilir. Trump, seçilmesi halinde ise  hakkındaki suçlamaları affetme yetkisine sahip olmayacak.

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"TRUMP HER HALÜKARDA TESLİM OLACAK"

Diğer taraftan, Trump’ın avukatı Joe Tacopina, her halükarda suçlanması halinde müvekkilinin teslim olacağını söyledi. Tacopina, Trump’ın gönüllü olarak gelmeyi reddetmesi halinde savcıların onun  şu anda yaşadığı Florida'dan iadesini isteyebileceğini bildirdi.

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SAVCILIK NE YAPACAK?

Manhattan Bölge Savcılığı yaklaşık beş yıldır Trump'ı soruşturuyor. New York'taki büyük jüriye 2016 başkanlık kampanyasının son günlerinde Daniels'a yapılan 130 bin dolar tutarındaki ödemeyle ilgili kanıtlar sundu.

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Bu ödemenin, Daniels'ın Bay Trump ile arasındaki ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında yapıldığı öne sürüldü.Trump ise yetişkin film yıldızı ile bir ilişkisi olduğunu reddetti ve Daniels'ı şantaj yapmakla suçladı.

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Ancak, bölge savcılığının herhangi bir iddianamesi, Trump'ın teslim olmak üzere New York ofisine gitmesini gerektirecek. Ancak, Trump'ın avukatları muhtemelen yetkililerle bir tarih ve saat ayarlayacak. Ardından mahkemeye çıkmadan önce sabıka fotoğrafı ve parmak izi alınacak.

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Trump ayrıca, eski avukatı Michael Cohen'e yanlışlıkla yasal hizmetler olarak kaydedilen ödemeler için geri ödeme yaptıktan sonra, genellikle kabahat olarak sınıflandırılan iş kayıtlarında tahrifat yapmakla da suçlanabilir. 

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YARGILANMASI BİR YILDAN DAHA UZUN SÜRECEK

Savcıların bunu ağır suç kapsamına alabilmeleri için Trump'ın ikinci bir suçu örtbas etmek amacıyla kayıtlarda tahrifat yaptığını göstermeleri gerekecek. Her halükarda hukuk uzmanları eski ABD Başkanı'nın yargılanmasının bir yıldan fazla süreceğini tahmin ediyor.

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Bu nedenle eğer dava açılırsa, Trump'ın tartışmalı bir şekilde Beyaz Saray'a geri dönmek istediği 2024 seçimlerinin son aylarına denk gelebilir.

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