Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor
Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik hazırladığı afişlerde Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekti. Alman Silahlı Kuvvetleri, şehrin farklı noktalarına personel sayısını artırmak için Türkçe ifadelerin yer aldığı afişler astı.
Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor.