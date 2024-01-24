Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe " "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.