Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor

Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik hazırladığı afişlerde Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekti. Alman Silahlı Kuvvetleri, şehrin farklı noktalarına personel sayısını artırmak için Türkçe ifadelerin yer aldığı afişler astı.

Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor - 1

Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor - 2

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe " "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.

Donanmamızın bir parçası ol: Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor - 3
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