Dünya Meteoroloji Örgütü’nden sıcaklık uyarısı: Rekorlar kırılacak
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaşanan sıcak hava dalgası neticesinde bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini duyurdu. Dünya genelinde en yüksek sıcaklığın 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde kayıtlara geçtiği belirtilirken, aynı bölgede 16 Ağustos 2020 ve 9 Temmuz 2021'de sıcaklığın 54,4 derece ölçüldüğüne değinildi. Bunun, doğrulandığı takdirde, dünya üzerinde 1931'den bu yana görülen en yüksek üçüncü sıcaklık olarak kayıtlara geçeceği ifade edildi.
Dünya genelinde son bir haftada art arda sıcaklık rekorları kırıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaşanan sıcak hava dalgası sonucunda bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini duyurdu.