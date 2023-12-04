Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı

200,000 KİŞİYE İLETİŞİM HİZMETİ

Mısırlı aktivist Mirna El Helbawi, gönüllü bir grup insan ve uluslararası yardım örgütleri sayesinde Gazze'deki 200,000'den fazla kişinin telefon ve internet bağlantısının tekrar sağlandığını söyledi.



''Telefon ve internete ulaşım da tıpkı su ve yemeğe ulaşmak kadar önemli ve temel bir insani hak.'' diyen El Helbawi, iletişim ağları olmadan Filistin'li sivillerin saldırılardan haberdar olamayacağının ve yardım çağrısında bulunamayacağının altını çizdi.

El Helbawi, bu hizmet olmadan tıbbi yardımların aksayacağını ve gazetecilerin savaş suçları dahil olmak üzere bölgede gerçekleşen olaylar hakkında bilgisinin sınırlanacağını ifade etti.