Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı

Mısırlı yazar ve aktivist Mirna El Helbawi'nin kurduğu Connecting Gaza kuruluşu, bölgedeki İsrail hava saldırılarında telekomünikasyon bağlantılarını kaybeden Filistinlilere eSIM veya sanal SIM kullanarak yardım ediyor.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 1

200,000 KİŞİYE İLETİŞİM HİZMETİ

Mısırlı aktivist Mirna El Helbawi, gönüllü bir grup insan ve uluslararası yardım örgütleri sayesinde Gazze'deki 200,000'den fazla kişinin telefon ve internet bağlantısının tekrar sağlandığını söyledi.

''Telefon ve internete ulaşım da tıpkı su ve yemeğe ulaşmak kadar önemli ve temel bir insani hak.'' diyen El Helbawi, iletişim ağları olmadan Filistin'li sivillerin saldırılardan haberdar olamayacağının ve yardım çağrısında bulunamayacağının altını çizdi.

El Helbawi, bu hizmet olmadan tıbbi yardımların aksayacağını ve gazetecilerin savaş suçları dahil olmak üzere bölgede gerçekleşen olaylar hakkında bilgisinin sınırlanacağını ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 2

''YARDIM ÇIĞLIĞINI SUSTURMAK İÇİN AĞIZLARI KAPATAN BİR EL''

Telekomünikasyon hizmetlerinde saldırıların başladığı günden beri kesintiler yaşanıyor. İsrail bölgedeki elektriği kesti ve servis sağlayıcılar bombardımanın hayati önem taşıyan ağ altyapısını yok ettiğini söyledi.

Bazı Filistinliler hâlâ telefon görüşmesi yapabiliyor ve internete erişebiliyordu ancak bağlantı zayıftı.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 3

27 Ekim'de İsrail kara operasyonlarını genişletmeye hazırlanırken Gazze sessizliğe gömüldü.

Filistin'in önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri yaptığı açıklamada, "Devam eden saldırılar ışığında Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." dedi. Bu Gazze'de yaşanan çok sayıda elektrik kesintisinin ilkiydi.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 4

Elektrik kesintisinin "savaş suçlarını örtbas edebileceğinden" korkan El Helbawi, bir çözüm bulmakla meşguldü.

Bir sosyal medya takipçisinin önerisi üzerine dolaşım hizmeti olan bir eSIM satın aldı ve yabancı bir ağa bağlanmayı denedi. Bu yöntem işe yaradı.


24 saat içinde sosyal medyada Filistinlilerin telefon ve internetinin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak isteyen takipçilerine ulaştı.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 5

Sahada görevli gazetecilerden olan Ahmed Elmadhoun da iletişim ağındaki kesintilerden muzdaripti. Yaptığı açıklamada “Gazze inanılmaz derecede izole edildi, sadece korku vardı. Yalnızdık, çok yalnızdık.” dedi.


Elmadhoun, “Ailelerimize ulaşamadık, bilgi alamadık ve hava saldırıları inanılmaz yoğundu. Ambulans ve acil durum ekipleri bile bombaların yerini tespit edemedi, yaralılara ulaşamadı.” diyerek sözlerine devam etti.

Böylelikle El Helbawi ile iletişime geçen gazeteci Elmadhoun, Gazze'de eSIM ulaştırılan ilk kişi oldu ve bu sayede Gazze'nin sessizliği kısmen sona erdi.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 6

Girişimin haberi sosyal medyada hızla yayıldı ve dünyanın dört bir yanından gönüllüler eSIM satın alıp bağışladı. El Helbawi, bağışçıların ABD, İsviçre, Pakistan ve Hollanda kadar uzak yerlerden QR kodları gönderdiğini söylüyor.

El Helbawi'ye göre bugüne kadar Connecting Gaza'ya dağıtım için tahminen 1,3 milyon dolar değerinde eSIM bağışlandı.

Dünya seferber oldu: Kuşatma altındaki Gazze'ye telefon ve internet bağlantısı - 7

Connecting Gaza o kadar başarılı oldu ki, El Helbawi büyüyen sosyal medyasını kullanarak Connecting Humanity adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturdu. Bu kuruluş aracılığıyla diğer çatışma bölgelerindeki savunmasız insanlarla yeniden bağlantı kurmayı umuyor.

El Helbawi, “eSIM'ler ucuz değil. Bu kadar çok insanın zamanını ve parasını yardım etmek için harcadığını bilmek, dünyanın Filistin'le olan dayanışması hakkında çok şey söylüyor." dedi.

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