Dünyada bunlar oluyor (14 Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Afgan çocuklar, tuğla fabrikasını oyun alanına çevirmeyi başardı.
Şili'de hükümet karşıtı eylemlere katılan bir protestocu, 'Kurucu Meclis' duvar yazısı önünde poz veriyor.
ABD'li komedyen Pissy Myles, Trump'ın azil soruşturmasının görüşüldüğü İç İstihbarat Komitesi koridorunda.
Dubai'de devam eden 2019 Para Atletizm Şampiyonası 5000 metre kategorisinden bir an...
Brezilya'da Venezuela Başkanı Maduro'nun destekçisi, muhalif lider Guaido destekçisiyle kavga ediyor.
İngiltere Milli Takımı oyuncuları Raheem Sterling ve Joe Gomez, EURO 2020 elemelerinde bu akşam oynanacak Karadağ maçı öncesi antrenmanda...
Pakistanlı öğrenciler, hava kuvvetleri müzesinde cansız mankenlerin önünde selfie çekiyor.
Protestoların devam ettiği Hong Kong'da bir kadın, "Korkudan kurtul" yazısının önünde.
Rusya'da bir elektrik santralinin bacasından çıkan dumanların ardından yükselen Ay, bu manzarayı ortaya çıkardı.
Yakınları, Gazze'de akrabasını kaybeden bir Filistinliyi teselli ediyor.