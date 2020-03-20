Dünyada can kaybı 11 bini aştı (Corona virüste son durum)
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aştı. İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.İngiltere’de ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı. ABD'de vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. Batı Afrika’daki ada ülkesi Kabo Verde ile Nijer'de de ilk corona virüs vakalarının tespit edildiği bildirildi. Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da da corona virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
AP - Reuters - Anadolu Ajansı
20.03.2020 - 20:12
| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 07:43
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 250 bini aştı.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bini aştı.
EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA
İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.
Ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıklandı.
KABO VERDE VE NİJER'DE İLK VAKALAR GÖRÜLDÜ
Batı Afrika’daki ada ülkesi Kabo Verde ile Nijer'de ilk corona virüs vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Kabo Verde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü belirtildi.
Açıklamada hastaya yapılan testin pozitif çıktığı tedavisi süren hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Togo, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'dan geçerek ülkeye giriş yapan 36 yaşındaki bir Nijerya vatandaşında corona virüs tespit edildiği ifade edildi.
Nijer hükümeti, salgının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkent Niamey'deki uluslararası bütün toplantıları ertelerken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.
SİNGAPUR'DA İLK CAN KAYIPLARI
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.
Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Covid-19 vakası görüldü.
FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1617 artışla 12 bin 612'ye yükseldiğini belirtti.
Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1297'ye çıktığını aktaran Salomon, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiğini duyurdu.
İNGİLTERE'DE SIKI ÖNLEMLER HAYATA GEÇİYOR
İngiltere'de Corona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı.
İngiltere’de Coronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi
ABD'DE VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI
ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki Coronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
ABD genelindeki Corona virüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde 10 bin 755’ten, 3 bin 567 artarak 14 bin 322'ye, ölü sayısı da 154’ten 56 artarak 210'a çıktı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1433'E YÜKSELDİ
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.
Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.
RUSYA'DA 54 YENİ VAKA
Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı. Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında "yüksek hazırlık düzeni"ne geçildi.
Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için harekete geçti. Rusya'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.
İTALYA'DA YENİ ÖNLEMLER
Covid-19 nedeniyle 4 bini aşkın kişinin öldüğü, toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35’i bulduğu ülkede, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yeni önlemler tartışılıyor. Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya’nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.
Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, hükümetten insanların sokağa çıkmaması konusunda daha sıkı tedbirler almasını isterken, dünkü talebine karşılık görevlendirilen 114 askerin az olduğunu vurguladı. Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.
Basına yansıyan haberlerde de başkent Roma sokaklarında kontrollerin artırıldığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin, şehir içi dolaşımı daha da kısıtlayan, ordunun caddelerde görev yapması dahil farklı önlemlerden oluşan yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu ifade edildi.
Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.
İTALYA'YA DIŞ YARDIMLAR
Corona virüs salgınıyla ülke çapında mücadele eden İtalya’ya dış yardım da gelmeye devam ediyor. Çin, geçen hafta başkent Roma’ya yaptığı yardımın ardından önceki gün virüsten en çok etkilenen Lombardiya Bölgesi’ne 2. tur yardım gönderdi.
ABD’li bir sivil toplum kuruluşu Covid-19’un en yaygın görüldüğü yerlerden Cremona’ya bir sahra hastanesi kurarken, dün de Almanya’dan solunum cihazı ve ekipmanlarından oluşan bir uçak dolusu yardım geldi. Fransa da İtalya’ya maske göndereceğini açıklamıştı.
Diğer yandan, Cenova limanında bulunan Splendid gemisi de ülkedeki acil hastane ve yatak ihtiyacını karşılamak üzere hastaneye dönüştürüldü.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ
İspanya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarında ölüm sayısı son 24 saatte 235 artışla 1002’ye, vaka sayısı da 19 bin 980’e çıktı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, düne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi. Simon, Covid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.
Simon, "Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542." dedi.
Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid'de ölü sayısının 590'a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.
Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Covid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı. İspanyol basını, Madrid'deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.
Sınırların kapatıldığı İspanya'da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.
EKONOMİK KRİZ ENDİŞESİ
Öte yandan Covid-19 salgını, olağanüstü hal durumunda olan İspanya'da ekonomik kriz de başlattı. Birçok firman işçi çıkaracağını açıklarken, El Pais gazetesinde yayımlanan bir ankette, İspanyolların yarısının işini kaybetme korkusu yaşadığı belirtildi.
İspanya Merkez Bankası da "ülke ekonomisinin benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu. "Daha fazla mali tedbir" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, "Avrupa Birliği'nin daha kapsamlı ve koordineli müdahalesi bir seçenek değil zarurettir." açıklamasında bulundu.
6 BİN 745 KİŞİ TABURCU OLDU
Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti
VİRÜSÜN DOĞDUĞU KENTTE KARANTİNA KALKABİLİR
Corona virüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hükümetin bazı seyahat kısıtlamalarını hafiflettiği bildirildi.
Vuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.