Dünyada vaka sayısı 1.2 milyonu aştı (Corona virüste son durum)

Anadolu Ajansı
Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı, can kaybı 64 bin 691'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 246 bin 437 oldu.
İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi.
Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.
İspanya'daki corona virüs kaynaklı can kaybı sayısı bir günde 809 artarak 11 bin 744'e çıktı. Ölümlerde son 8 günün en düşük artışı kaydedilirken, virüs bulaşanların sayısı 126 bin 168'e, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 219'a yükseldi.
İspanya, vaka sayısında İtalya'yı geride bıraktı.
ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 196 artışla 311 bin 357'ye, ölü sayısı da 1048 artışla 8 bin 452'ye çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 126 bin 168 vakayla İspanya ve 124 bin 632 vakayla İtalya takip ediyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bine yaklaştı.