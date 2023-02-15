Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor

Sekizinci sınıf öğrencisi Mehanovic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremleri televizyonda gördüğünü ifade ederek "O zaman stant açma fikri geldi. Arkadaşlarımı da çağırdım ve topladığımız parayı buradaki yardım kuruluşu Pomozi.ba'ya teslim etmeyi veya bebekler için gerekli malzemeleri almayı teklif ettim." dedi.