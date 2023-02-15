Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından zamana karşı yarış sürerken, dünyadan destekler sürüyor. Yabancı ülkeler elinden geldiği kadarını yapmak için gayret ediyor.. Onlardan biri Bosna Hersekli 12 yaşındaki Benjamin, çay satarak kazandığı parayı Türkiye'ye göndermek istiyor. İşte küçük Benjamin'den cebindeki 10 bin doları bağışlayan Iraklı valiye, dünyadan depremzedelere duygulandıran destekler...

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 1

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım edebilmek için çay satıyor.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 2

BOSNALI ÇOCUKTAN ANLAMLI DESTEK

Başkentteki Dobrinja semtinde kurduğu küçük standında çay satarak yardım toplayan Mehanovic, açıklamalarda bulundu.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 3

Sekizinci sınıf öğrencisi Mehanovic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremleri televizyonda gördüğünü ifade ederek "O zaman stant açma fikri geldi. Arkadaşlarımı da çağırdım ve topladığımız parayı buradaki yardım kuruluşu Pomozi.ba'ya teslim etmeyi veya bebekler için gerekli malzemeleri almayı teklif ettim." dedi.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 4

ŞİMDİYE KADAR 100 EURO TOPLADIM

Kendi yardım kampanyasına cumartesi günü başladığını söyleyen Mehanovic, "Şimdiye kadar 100 euro topladım. İlk gün topladığım parayla bebekler için malzeme aldım, ikinci gün ise topladığım yardımı bir zarfa koyarak Pomozi.ba'ya götürdüm." diye konuştu.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 5

Mehanovic, depremden etkilenen çocuk ve bebekler için çok üzüldüğünü belirterek "Bazı insanlar çay içmek istemedi, sadece yardım yaptı." ifadelerini kullandı.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 6

PAKİSTANLI BİR KİŞİDEN 30 MİLYON DOLAR

Pakistan'dan ise bir kişinin Türkiye ve Suriye'deki depremlere yardım amacıyla tam 30 milyon dolar bağış yaptığı haberi geldi. Başbakan Şahbaz Şerif Twitter hesabından konuyu gündeme getirdi. Şahbaz, bir Pakistan vatandaşının Türkiye'nin ABD büyükelçiliğine giderek 30 milyon dolar bağışladığını kaydetti.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 7

IRAKLI VALİ CEBİNDEKİ 10 BİN DOLARI VERDİ

Bununla birlikte, Irak'ın Kerkük kentinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kerkük Valisi Rakan Said kampanyaya kendi cebinden 10 bin dolar vererek destek oldu. Said, komşu ülkeler Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremler sonrası büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 8

FRANSIZ EKİBE SÜRPRİZ KARŞILAMA

Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına destek olan ekiplerden biri de Fransa'dan gelmişti. Fransız arama kurtarma ekipleri Paris'e dönüşlerinde havalimanında Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandı.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 9

Sürpriz karşılama karşısında Fransız kurtarıcılardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, sevgi gösterileriyle karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade etti.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 10

KATAR'DAN BAYRAKLI DESTEK

Katar'da başkent Doha'dan depremzedelere Türk bayraklı destek mesajı geldi. 

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 11

Meşale Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı, bina kırmızı beyaz renklere büründü.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 12

NATO'DA SAYGI DURUŞU

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında afetzedeler için saygı duruşu yapıldı.

Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor - 13

Öte yandan, Türkiye'ye yurt dışından yardımlar da gelmeye devam ediyor. Kolombiya'dan gönderilen insani yardım malzemeleri kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı. Atatürk Havalimanı'na çeşitli ülkelerden ulaşan yardım malzemeleri de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.

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