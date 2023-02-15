Dünyadan depzemzedelere duygulandıran destekler: 12 yaşındaki çocuk çay satarak para topluyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım edebilmek için çay satıyor.
Başkentteki Dobrinja semtinde kurduğu küçük standında çay satarak yardım toplayan Mehanovic, açıklamalarda bulundu.
Sekizinci sınıf öğrencisi Mehanovic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremleri televizyonda gördüğünü ifade ederek "O zaman stant açma fikri geldi. Arkadaşlarımı da çağırdım ve topladığımız parayı buradaki yardım kuruluşu Pomozi.ba'ya teslim etmeyi veya bebekler için gerekli malzemeleri almayı teklif ettim." dedi.
Kendi yardım kampanyasına cumartesi günü başladığını söyleyen Mehanovic, "Şimdiye kadar 100 euro topladım. İlk gün topladığım parayla bebekler için malzeme aldım, ikinci gün ise topladığım yardımı bir zarfa koyarak Pomozi.ba'ya götürdüm." diye konuştu.
Mehanovic, depremden etkilenen çocuk ve bebekler için çok üzüldüğünü belirterek "Bazı insanlar çay içmek istemedi, sadece yardım yaptı." ifadelerini kullandı.
Pakistan'dan ise bir kişinin Türkiye ve Suriye'deki depremlere yardım amacıyla tam 30 milyon dolar bağış yaptığı haberi geldi. Başbakan Şahbaz Şerif Twitter hesabından konuyu gündeme getirdi. Şahbaz, bir Pakistan vatandaşının Türkiye'nin ABD büyükelçiliğine giderek 30 milyon dolar bağışladığını kaydetti.
Bununla birlikte, Irak'ın Kerkük kentinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kerkük Valisi Rakan Said kampanyaya kendi cebinden 10 bin dolar vererek destek oldu. Said, komşu ülkeler Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremler sonrası büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına destek olan ekiplerden biri de Fransa'dan gelmişti. Fransız arama kurtarma ekipleri Paris'e dönüşlerinde havalimanında Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandı.
Sürpriz karşılama karşısında Fransız kurtarıcılardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, sevgi gösterileriyle karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade etti.
Katar'da başkent Doha'dan depremzedelere Türk bayraklı destek mesajı geldi.
Meşale Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı, bina kırmızı beyaz renklere büründü.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında afetzedeler için saygı duruşu yapıldı.
Öte yandan, Türkiye'ye yurt dışından yardımlar da gelmeye devam ediyor. Kolombiya'dan gönderilen insani yardım malzemeleri kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı. Atatürk Havalimanı'na çeşitli ülkelerden ulaşan yardım malzemeleri de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.