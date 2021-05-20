Dünyanın en büyük buzdağı Antarktika’dan koptu: Neredeyse İstanbul büyüklüğünde

NEREDEYSE İSTANBUL KADAR BÜYÜK

Dünyanın en büyük yüzen buzdağının 4 bin 320 kilometreyi kapsadığı ve 175 km uzunluğunda olduğu belirtildi. Türkiye’deki şehirlere karşılaştırdığında İstanbul’un toplam kara ve su alanı 5 bin 343 kilometrekare iken Trabzon'unki ise 4 bin 628 kilometrekare.