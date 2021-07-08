Dünyanın en derin yüzme havuzu Dubai'de açıldı: 60 metre derinliğe sahip

Sözcü Abdulla Bin Habtoor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Konsepti ve tesisi geliştirirken, BAE'nin inci dalış mirasının cesaretinden ve metanetinden ilham aldık. Ayrıca, hem geçmişteki hem de şimdiki Emirlik kaşiflerinin ve yenilikçilerinin kararlılığını somutlaştırmayı ve gelecekteki başarılar ve keşifler için bir platform sağlamayı umuyoruz” dedi.