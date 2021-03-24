Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi Güney Kore alarm veriyor: Turistik adada sadece dört çocuk kaldı

ÇALIŞAN NÜFUS SAYISINDA ENDİŞENLENDİREN DÜŞÜŞ

Güney Kore hükümeti, çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 2022'den itibaren doğum başına 2 milyon won (1.826 $) ikramiye vereceğini ve çocuğun ilk doğum gününe kadar ayda 300.000 won (2 bin 110 TL) ) ödeyeceğini açıkladı. Ekonomi ve finans Başbakan yardımcısı Hong Nam-ki, hükümetin ülkenin doğum oranını artırmak için 2025 yılları arasında toplam 196 trilyon won ödemeyi planladığını söyledi. Hong, "Demografik cephede kritik bir noktadayız. Çalışan nüfus bu yıl 230 bin azalarak 37, 36 milyona geriledi. Gelecek yıl bu nüfus bir 230 bin daha düşecek. Şimdi başlamazsak, bir nüfus uçurumuyla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.