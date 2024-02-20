Dünyanın en eski evcil hayvan fotoğrafları: 1800'lerden günümüze kedi ve köpekler
Fotoğrafçılığın doğuşundan bu yana sevgili hayvan dostlarımız filmlerde ölümsüzleştirildi. Kamera objektifine yansımış en eski evcil hayvan fotoğrafları İngiltere'deki Bradford Ulusal Bilim ve Medya Müzesi'nde sergileniyor. Görüntüler arasında, fotoğrafçılığın öncüsü William Henry Fox Talbot'un 1830'lardan kalma bir kedi baskısı da yer alıyor.
BİR KEDİ PORTRESİ
Bu kedi portresi bir çizim gibi görünebilir ama aslında bir fotoğraf baskısı.
1830'ların ortalarında William Henry Fox Talbot, fotoğraf deneylerinde büyük atılımlar gerçekleştirdi ve bir negatiften başarıyla pozitif baskılar bastı. Buna Yunanca güzellik anlamına gelen "Kalos" sözcüğünden esinlenerek "kalotip süreci" adını verdi.
Talbot, farklı türden görüntüleri yeniden üretmek, hayattan sahneler yakalamak ve basılı sayfayı çoğaltmak için fotoğrafçılığı kullanma konusunda kapsamlı deneyler yaptı.
Bu sevimli kedinin, 1830'larda İngiltere'de hayvan resimleri sergileyen sanatçı JM Burbank'ın "favori kedisi" olduğuna inanılıyor.