Dünyanın en eski evcil hayvan fotoğrafları: 1800'lerden günümüze kedi ve köpekler

BİR KEDİ PORTRESİ

Bu kedi portresi bir çizim gibi görünebilir ama aslında bir fotoğraf baskısı.

1830'ların ortalarında William Henry Fox Talbot, fotoğraf deneylerinde büyük atılımlar gerçekleştirdi ve bir negatiften başarıyla pozitif baskılar bastı. Buna Yunanca güzellik anlamına gelen "Kalos" sözcüğünden esinlenerek "kalotip süreci" adını verdi.

Talbot, farklı türden görüntüleri yeniden üretmek, hayattan sahneler yakalamak ve basılı sayfayı çoğaltmak için fotoğrafçılığı kullanma konusunda kapsamlı deneyler yaptı.

Bu sevimli kedinin, 1830'larda İngiltere'de hayvan resimleri sergileyen sanatçı JM Burbank'ın "favori kedisi" olduğuna inanılıyor.