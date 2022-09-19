Dünyanın en eski kalbi bulundu: 380 milyon yaşında

Uppsala Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Per Ahlberg, “Gogo balıkları hakkında gerçekten istisnai olan şey, yumuşak dokularının üç boyutta korunmasıdır. Yumuşak doku koruma vakalarının çoğu, yumuşak anatominin kayadaki bir lekeden biraz daha fazlası olduğu yassı fosillerde bulunur" dedi.

Diğer taraftan bilim insanları, hala kireçtaşına gömülü olan örnekleri taramak için nötron ışınları ve senkrotron x-ışınları kullandı. Bu yöntem, araştırmacıların fosillerin içlerindeki yumuşak dokuların 3 boyutlu görüntülerini oluşturmalarına izin verdi.