Dünyanın en fakir ülkelerinin maruz kaldığı aşı eşitsizliği büyüyor

LOJİSTİK BÜYÜK BİR PROBLEM

Gelişmekte olan dünyada aşılama programları ile ilgili diğer büyük sorunu ise lojisitk oluşturdu. Örneğin Malawi'de bazı aşılar kullanılmadan önce son kullanma tarihlerini geçmişti.

Öte yandan, yoksul ülkeler yetersiz sağlık altyapısına sahip olma eğiliminde… Nisan ayı sonunda DSÖ'nün Afrika bölgesi tarafından yapılan bir değerlendirme, bazı ülkelerin mevcut aşıların "örnek bir şekilde yaygınlaştırılmasını" başarırken, diğerlerinin mücadele ettiğine işaret etti. Dokuz ülke, dozlarının dörtte birinden azını, 15 ülke ise yarısından azını kullandı.