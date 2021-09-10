Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var

2020 yılında askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler açıklandı. Ordulara yapılan küresel harcamaların 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu aktarılırken, bu rakamın küresel GSYİH'nın yüzde 2,4'ünü oluşturduğu bildirildi. Listede Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16’ncı sırada yer aldı.

ntv.com.tr 10.09.2021 - 12:13

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 1

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülkeyi açıkladı.

Küresel olarak ordulara yapılan harcamanın 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu harcamanın yüzde 62’sinin en çok harcama yapan ilk beş ülkenin oluşturduğu vurgulandı.

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 2

Dünyada 1988 yılından bu yana askeri harcamaların arttığı, bir önceki yıla göre 2020’de yüzde 2,6 artış görüldüğü bildirildi.

Dünyada ordulara yapılan harcamanın ise küresel GSYİH'nın yüzde 2,4'ünü oluşturduğu aktarıldı.

İşte dünyada yayımlanan verilere göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülke:

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 3

25. ENDONEZYA: 9.4 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 4

24. CEZAYİR: 9.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 5

23. PAKİSTAN: 10.4 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 6

22. SİNGAPUR: 10.9 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 7

21. TAYVAN: 12.2 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 8

20. HOLLANDA: 12.6 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 9

19. POLONYA: 13.0 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 10

18. İRAN: 15.8 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 11

17. İSPANYA: 17.4 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 12

16. TÜRKİYE: 17.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 13

15. BREZİLYA: 19.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 14

14. İSRAİL: 21.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 15

13. KANADA: 22.8 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 16

12. AVUSTRALYA: 27.5 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 17

11. İTALYA: 28.9 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 18

10. GÜNEY KORE: 45.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 19

9. JAPONYA: 49.1 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 20

 8. FRANSA: 52.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 21

7. ALMANYA: 52.8 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 22

6. SUUDİ ARABİSTAN: 57.5 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 23

5. BİRLEŞİK KRALLIK: 59.2 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 24

4. RUSYA: 61.7 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 25

3. HİNDİSTAN: 72.9 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 26

2. ÇİN: 252 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 25 ülkesi: Listede Türkiye de var - 27

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 778 MİLYAR DOLAR

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER