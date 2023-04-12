Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Said Raşid Al Mheiri, sadece 4 yaşında kitap yazarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Dünyanın en genç yazarının kitabı "iyilik ve nezaketi" konu alıyor.

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşayan 4 yaşındaki Said Raşid Al Mheiri, fil ve ayının dostluğunu konu alan bir kitap yazdı.  Al Mheiri, sadece kitap yazmakla kalmadı, adını da Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 2

Al Mheiri, iyilik ve nezaket temasını işlediği kitabıyla dünyanın en genç yazarı ünvanını aldı.

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 3

ABLASI DA REKOR SAHİBİ

Bununla birlikte, Al Mheiri yazar olmak için ablasından ilham aldığını söyledi. Çocuğun ablası ldhabi Al Mheirie, dünyanın en genç iki dili kitabının yazarı ünvanını elinde tutuyor.

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 4

Ablasından ve annesinden destek alan Al Mheiri, okumayı, yazmayı ve hikayeler anlatmayı sevdiğini belirterek,  "4 yaşındayım. fillerle ilgili kitap yazmayı seviyorum. Sayılardan da hoşlanıyorum." dedi. 

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 5

KİTABI BİN ADET SATTI

Al Mheiri,  "The Elephant Saeed and the Bear" adlı kitabından bin tane satmayı da başardı.

Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 6
Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 7
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