Dünyanın en genç yazarı: 4 yaşındaki Said Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşayan 4 yaşındaki Said Raşid Al Mheiri, fil ve ayının dostluğunu konu alan bir kitap yazdı. Al Mheiri, sadece kitap yazmakla kalmadı, adını da Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.