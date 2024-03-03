Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? 2 sıra birden yükseldi

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ

2024 yılı dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu güncellendi. Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belli oldu. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belirlendi.



İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve hava kuvvetleri gücü;