Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? 2 sıra birden yükseldi
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, 2024 yılının başı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli kurum tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi belli oldu. 145 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, avcı uçakları, eğitmenler, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok bireysel faktörden yararlanılıyor. Türkiye ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ
2024 yılı dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu güncellendi. Yeni yılın başında yapılan araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belli oldu. Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve hava kuvvetleri gücü;