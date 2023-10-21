Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu)
Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncellenmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Firma tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliği esas alınıyor. Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. İşte 2023 yılı dünyanın en güçlü 145 ordu listesi.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU
2023 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusunun listesi belli oldu. Yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan sıralama sonrasında Türkiye'nin 2023 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;