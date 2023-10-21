Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu)

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU

2023 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusunun listesi belli oldu. Yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan sıralama sonrasında Türkiye'nin 2023 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;