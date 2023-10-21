Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu)

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncellenmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Firma tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliği esas alınıyor. Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. İşte 2023 yılı dünyanın en güçlü 145 ordu listesi.

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 1

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU

2023 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusunun listesi belli oldu. Yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan sıralama sonrasında Türkiye'nin 2023 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;

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Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 2
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 3
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 4
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 5
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 6
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 7
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 8
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 9
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 10
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 11
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 12
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 13
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 14
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 15
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 16
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 17
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 18
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 19
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 20
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 21
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 22
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 23
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 24
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 25
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 26
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 27
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 28

15- UKRAYNA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 29

14- MISIR

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 30

13- ENDONEZYA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 31

12- BREZİLYA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 32

11- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2022 yılında 13. sırada yer alırken, 2023 yılı itibarıyla 2 sıra atlayarak 11. sıraya yükseldi.

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 33

10- İTALYA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 34

9- FRANSA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 35

8- JAPONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 36

7- PAKİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 37

6- GÜNEY KORE

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 38

5- BİRLEŞİK KRALLIK

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 39

4- HİNDİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 40

3- ÇİN

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 41

2- RUSYA

Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? (Dünyanın en güçlü 145 ordusu) - 42

1- ABD

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