Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (En güçlü 145 ordu belli oldu)

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 145 ORDUSU BELİRLENDİ

2024 yılı dünyanın en güçlü 145 ordusu listesi güncellendi. Yeni yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyadaki güç sıralaması değişti ve Türkiye'nin 2024 yılındaki askeri güç konumu belirlendi.



İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;