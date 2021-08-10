Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi

Uluslararası havacılık sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Skytrax, 2021 yılının en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Hamad Uluslararası Havalimanı ilk sırada yer alırken, İstanbul Havalimanı en çok yükseliş gösteren havalimanı oldu. Önceki yıla göre 85 sıra yükselerek 17’nci sırada yer alan İstanbul Havalimanı ayrıca en gelişmiş havalimanı seçildi. İşte dünyanın en iyi 20 havalimanı..

ntv.com.tr 10.08.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 11:05

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 1

1 - DOHA HAMAD HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 2

2 - TOKYO HANEDA HAVALİMANI: EN TEMİZ HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 3

3 - SİNGAPUR JEWEL CHANGİ HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 4

4 - SEOUL INCHEON HAVALİMANI: EN İYİ HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 5

5 - TOKYO NARİTA HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 6

6 - MÜNİH HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 7

7 - ZÜRİH HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 8

8 - LONDRA HEATHROW HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 9

9 - OSAKA KANSAİ HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 10

10 - HONG KONG HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 11

11 - JAPONYA CENTRAİR NAGOYA HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 12

12 - AMSTERDAM SCHİPHOL HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 13

13 - HELSİNKİ-VANTAA HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 14

14 - GUANGZHOU HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 15

15 - PARİS CHARLES DE GAULLE HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 16

16 - FRANKFURT HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 17

17 - İSTANBUL HAVALİMANI: EN GELİŞMİŞ HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 18

18 - KOPENHAG HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 19

19 - DUBAİ HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi - 20

20 - MADRİD BARAJAS HAVALİMANI

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