Dünyanın en iyi havalimanları: İstanbul Havalimanı 85 sıra yükseldi, en gelişmiş havalimanı seçildi
Uluslararası havacılık sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Skytrax, 2021 yılının en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Hamad Uluslararası Havalimanı ilk sırada yer alırken, İstanbul Havalimanı en çok yükseliş gösteren havalimanı oldu. Önceki yıla göre 85 sıra yükselerek 17’nci sırada yer alan İstanbul Havalimanı ayrıca en gelişmiş havalimanı seçildi. İşte dünyanın en iyi 20 havalimanı..
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ntv.com.tr 10.08.2021 - 11:04| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 11:05
1 - DOHA HAMAD HAVALİMANI
2 - TOKYO HANEDA HAVALİMANI: EN TEMİZ HAVALİMANI
3 - SİNGAPUR JEWEL CHANGİ HAVALİMANI
4 - SEOUL INCHEON HAVALİMANI: EN İYİ HAVALİMANI GÜVENLİĞİ
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