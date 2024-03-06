Dünyanın en kirli 10 şehri açıklandı! Listenin başında Hanoi var

1-HANOİ/VİETMAN

Dün öğleden sonra hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir'in sitesine göre Vietnam'ın başkenti Hanoi en kirli şehir listesinde en üst sıraya yükseldi.



100 şehrin yer aldığı listede, hava kirliliği seviyesi "çok sağlıksız" olarak tanımlanan tek şehir Hanoi oldu.



Nüfusun yoğun olduğu başkentte, kalp hastalığı, astım ve hatta kanserle bağlantılı önemli bir hava kirleticisinin düzeyinin normalde olması gereken seviyeden 40 kat daha yüksek olduğu açıklandı

HANOİ'Yİ TAKİP EDEN DİĞER ŞEHİRLER İSE ŞÖYLE...