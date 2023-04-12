Dünyanın en kısa köpeği Pearl Guinness Rekorlar Kitabı'nda

ÖNCEKİ REKOR TEYZESİNE AİTTİ

Pearl adlı dişi Chihuahua, bir önceki rekorun sahibi Milly'den daha kısa olduğu doğrulandıktan sonra resmi olarak dünyanın en yaşayan en kısa köpeği olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Milly de 9,65 cm boyunda bir Chihuahua'ydı ve Pearl'ün teyzesiydi.