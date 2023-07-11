Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor!

Yüzlerce milyon insanın yaşadığı, devasa topraklara yayılmış ülkeler kadar dünyada varlığını bilmediğimiz büyüklüğü birkaç futbol sahasını geçmeyen ülkeler de yer alıyor. İşte dünyanın en küçük 5 ülkesi...

Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor! - 1

TUVALU

Pasifik Okyanusu'nda bulunan dokuz küçük ada, Tuvalu ülkesini oluşturuyor.

Adalardan en büyüğü olan Funafuti, ülkenin başkenti. 12 bin kişinin yaşadığı ülkede en yüksek yer, deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor! - 2

SAN MARINO

İtalya sınırları içerisinde, Titano Dağı'nda yer alan ülke sadece 61 kilometre kare büyüklüğünde. Ancak yine de kendi uluslararası spor takımları ve eğitimli bir ordusu var.

Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor! - 3

VATİKAN

Tıpkı San Marino gibi Vatikan da tamamen İtalya tarafından karayla çevrili. Düzenli bir başkanı, hükümeti ve hatta yerli nüfusu olmadığı için dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha farklı bir düzene sahip. Vatikan, bilindiği üzere Papa tarafından yönetiliyor.

Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor! - 4

NAURU

Hawaii ile Avustralya'nın ortasında yer alan ülkenin resmî bir başkenti yok. Bununla beraber, Nauru o kadar küçük bir ülke ki arabayla etrafını dolaşmak ortalama yarım saat sürüyor.

Nauru'yu ziyaret eden turistler günlerini balık tutarak ve yüzerek geçirebilir zira burada yapacak başka bir şey yok.

Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor! - 5

MONAKO

Bu küçük ülkenin sınırları Fransa ile Akdeniz tarafından paylaşılıyor. İtalya'ya olan yakınlığı göz önüne alındığında, Monako halkı hem Fransızca hem de İtalyanca konuşuyor.

Küçük ama fazlasıyla kalabalık olan ülke; lüks yaşam ve kumarhaneleriyle bolca ziyaretçi çekiyor. 

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