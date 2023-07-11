Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor!
Yüzlerce milyon insanın yaşadığı, devasa topraklara yayılmış ülkeler kadar dünyada varlığını bilmediğimiz büyüklüğü birkaç futbol sahasını geçmeyen ülkeler de yer alıyor. İşte dünyanın en küçük 5 ülkesi...
TUVALU
Pasifik Okyanusu'nda bulunan dokuz küçük ada, Tuvalu ülkesini oluşturuyor.
Adalardan en büyüğü olan Funafuti, ülkenin başkenti. 12 bin kişinin yaşadığı ülkede en yüksek yer, deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte yer alıyor.