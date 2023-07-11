Dünyanın en küçük 5 ülkesi | Ülkenin tamamını dolaşmak yarım saat sürüyor!

NAURU

Hawaii ile Avustralya'nın ortasında yer alan ülkenin resmî bir başkenti yok. Bununla beraber, Nauru o kadar küçük bir ülke ki arabayla etrafını dolaşmak ortalama yarım saat sürüyor.

Nauru'yu ziyaret eden turistler günlerini balık tutarak ve yüzerek geçirebilir zira burada yapacak başka bir şey yok.