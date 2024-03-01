Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği
Sizce dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Tanınmış ülkeler açısından konuşuyorsak, bu sıra hala yarım kilometrekareden biraz daha az bir alanı kaplayan Vatikan'a ait. Peki ya tanınmayan ülkeler? İşte bu noktada işler biraz daha ilginçleşmeye başlıyor. Sealand Prensliği resmi olarak tanınan bir ülke değil, bir "mikro ulus" ancak herhangi bir uluslararası kurum tarafından tanınmamasına rağmen kendisini egemen bir ulus olarak ilan ediyor. Kuruluşundan, nüfusuna, bağımsızlığından,turizime Sealand Prensliği hakkında bilgiler...
KURULUŞU
Sealand Prensliği, Roughs Tower'ın bir parçası olarak 1967 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'yi bombalamak için kullandığı deniz platformlarından biri olarak kurulmuştur. İngiliz Kraliyet Donanması tarafından inşa edilmiş olan bu platform, İngiltere'nin Thames Nehri ağzında bulunur.