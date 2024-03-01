Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği

Sizce dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Tanınmış ülkeler açısından konuşuyorsak, bu sıra hala yarım kilometrekareden biraz daha az bir alanı kaplayan Vatikan'a ait. Peki ya tanınmayan ülkeler? İşte bu noktada işler biraz daha ilginçleşmeye başlıyor. Sealand Prensliği resmi olarak tanınan bir ülke değil, bir "mikro ulus" ancak herhangi bir uluslararası kurum tarafından tanınmamasına rağmen kendisini egemen bir ulus olarak ilan ediyor. Kuruluşundan, nüfusuna, bağımsızlığından,turizime Sealand Prensliği hakkında bilgiler...

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 1

KURULUŞU

Sealand Prensliği, Roughs Tower'ın bir parçası olarak 1967 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'yi bombalamak için kullandığı deniz platformlarından biri olarak  kurulmuştur. İngiliz Kraliyet Donanması tarafından inşa edilmiş olan bu platform, İngiltere'nin Thames Nehri ağzında bulunur.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 2

BAĞIMSIZLIK İLANI

ingiltere'nin 12 deniz mili dışındaki sularda bulunan Roughs Tower, uluslararası sularda olduğundan dolayı, Bates ailesi tarafından bağımsız bir devlet olarak ilan edildi. Roy Bates, bu platformu bir ülke olarak kabul ederek üzerinde egemenlik iddia etti.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 3

HÜKÜMDARLIK VE YÖNETİM

Roy Bates, kendisini Prens olarak ilan etti ve Sealand'ın ilk hükümdarı oldu. O ve ailesi, Sealand'da yaşamaya başladı ve Bates, kendi hükümetini oluşturdu. Ancak, bu hükümet sadece Bates ve ailesinden oluşmaktaydı.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 4

SAVUNMA

Sealand Prensliği, zamanla çeşitli savunma önlemleri aldı. Örneğin, 1978 yılında Sealand'a karşı bir istila girişimi oldu ve Prens Roy Bates ve oğlu Michael, saldırganları püskürtmek için ateş açtılar. Bu olay, Sealand'ın savunmasız olmadığını gösterdi.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 5

ULUSLARARASI TANINMA

Sealand Prensliği, uluslararası toplumda genellikle tanınmamaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından tanınmamıştır ve hukuki statüsü tartışmalıdır. Dolayısıyla, Sealand pasaportları ve diğer belgeleri genellikle uluslararası seyahatlerde geçerli değildir.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 6

TURİZM VE TİCARET

Sealand, turistik ziyaretler için açıktır ve insanlar zaman zaman bu mikro ulusu ziyaret etmektedir. Ayrıca, Sealand'da bulunan çeşitli hizmetler aracılığıyla ticaret yapılabilir, ancak bu ticaret genellikle sınırlıdır ve uluslararası alanda tanınmaz.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 7

Sealand’ı hukuki olarak hiçbir devlet tanımıyor. Bir gemi güvertesini andıran platformda kamara tarzı odalar bulunuyor.

Ayrıca, helikopter pisti, kilise, spor salonu, mutfak, banyo, tuvalet, toplantı odası gibi bölümler yer alıyor. 

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 8

KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

Sealand Prensliğinde yaşayanların sayısı 27’dir. Bu nüfus sayısıyla dünyanın en küçük mikro ülkesidir.

Buna rağmen dünya üzerinde en çok soylu vatandaşa sahip ülkedir. Bunun sebebi, internet üzerinden şövalye, lord/leydi, baron/barones gibi unvanları satmasıdır.

Ülkenin en büyük geçim kaynağı internet üzerinden sunduğu hosting hizmetidir. Bu ülkenin vatandaşlığını, unvanları, ilginç hediyeleri internet üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ülkeye gitmek isterseniz, özel izin almanız gerekiyor.

Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği - 9

GENEL BİLGİLER

Alan: 4.000 m²
Kuruluş tarihi: 2 Eylül 1967
Nüfus: 27 (2002)
Resmî dil(ler): İngilizce
Sözde para birimi: Sealand doları
Zaman dilimi: GMT

Prens:

1967–2012: Paddy Roy Bates

2012 – Günümüz: Michael Bates

DAHA FAZLA GÖSTER