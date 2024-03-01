Dünyanın en küçük "ülkesi": Sealand Prensliği

HÜKÜMDARLIK VE YÖNETİM

Roy Bates, kendisini Prens olarak ilan etti ve Sealand'ın ilk hükümdarı oldu. O ve ailesi, Sealand'da yaşamaya başladı ve Bates, kendi hükümetini oluşturdu. Ancak, bu hükümet sadece Bates ve ailesinden oluşmaktaydı.