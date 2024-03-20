imsakiye

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, "2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" raporunu yayınladı. Rapora göre İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda yer aldı. Dünyanın en mutlu 10 ülkesinde sıralama değişirken ABD ilk 20'nin dışında kaldı. Listenin son sırasında Afganistan yer alırken, Lübnan, Lesotho, Sierre Leone ve Kongo da en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri sıralaması...

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya ülkeleri mutluluk endeksi" de yayımlandı.

143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.

İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri: 

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

1. FİNLANDİYA

Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak "En mutlu ülke" oldu.

Finlandiya üst üste 7. kez" dünyanın en mutlu ülkesi "seçildi.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

2. DANİMARKA

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

3. İZLANDA

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

4. İSVEÇ

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

5. İSRAİL

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

6. HOLLANDA

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

7. NORVEÇ

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

8. LÜKSEMBURG

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

9. İSVİÇRE

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

10. AVUSTRALYA

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 12

Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 13

EN MUTSUZ ÜLKELER

Listenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?) - 14

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Listede geçtiğimiz yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşti.

DAHA FAZLA GÖSTER