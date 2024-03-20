Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?)

ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya ülkeleri mutluluk endeksi" de yayımlandı.

143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.

İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri: