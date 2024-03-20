Dünyanın en mutlu 10 ülkesi: Amerikan rüyası sona erdi! (Türkiye kaçıncı sırada?)
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, "2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" raporunu yayınladı. Rapora göre İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda yer aldı. Dünyanın en mutlu 10 ülkesinde sıralama değişirken ABD ilk 20'nin dışında kaldı. Listenin son sırasında Afganistan yer alırken, Lübnan, Lesotho, Sierre Leone ve Kongo da en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri sıralaması...
ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya ülkeleri mutluluk endeksi" de yayımlandı.
143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.
İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri: