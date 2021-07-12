Dünyanın en pahalı hamburgeri 5 bin euroya satıldı: Hollanda'da üretildi ve altınla kaplandı

ntv.com.tr 12.07.2021 - 11:59
Hollanda’da Amsterdam yakınlarındaki Voorthuizen kasabasında şef Robbert Jan de Veen tarafından işletilen De Dalton'un restoranı, 5 bin euroluk (yaklaşık 51 bin lira) fiyatıyla dikkat çeken dünyanın en pahalı hamburgerini üretti.
“ The Golden Boy” (Altın Çocuk) adlı burger, 28 Haziran'da Hollanda merkezli holding Remia International'a 5 bin euro (yaklaşık 51 bin lira) karşılığında satıldı ve Hollanda Kraliyet Yiyecek ve İçecek Derneği başkanı Rober Willemse tarafından yenildi.
De Veen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya rekoru kırmak benim çocukluk hayalimdi ve harika hissettiriyor” dedi.
Hamburger, Japon Wagyu bifteği, Beluga havyarı, Alaska kral yengeci ve beyaz trüf gibi bir dizi pahalı malzeme içeriyor. Aynı zamanda burgerin ekmeği yenilebilir altın tozuyla kaplandı.
De Veen, satıştan elde edilen geliri Hollanda'daki gıda bankalarına yardım eden kar amacı gütmeyen bir kuruluşa bağışladı. Şef, 5 bin euroluk bağışın, yardım kuruluşunun ihtiyacı olan insanlar için yaklaşık bin gıda paketi almasına yardımcı olacağını söyledi.
Hollanda'nın Gelderland eyaletindeki Voorthuizen köyündeki De Daltons restoranının sahibi 33 yaşındaki De Veen şunları söyledi:
“Pandemi nedeniyle restoranlar kapatıldı ve yemek yarışmaları yapılmadı. Paket servisimiz devam etmesine rağmen moralim bozuktu.
İnsanların çektiği acıları ve restoran endüstrisinin iç karartıcı durumunu görünce kendimi kötü hissettim. Bu nedenle, dünyanın en pahalı burgerini üretmeye ve tüm geliri toplum için iyilik yapmak amacıyla hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim.”
Diğer taraftan De Veen, Guinness Dünya Rekorları'nın arşivlerini araştırdı ve en pahalı hamburger için mevcut rekorun 2011'de ABD'de Oregon'da bir restoran tarafından kırıldığını buldu.
De Venn, "Bu burgerin fiyatı 4 bin 200 euroydu (yaklaşık 43 bin Türk lirası) ve 352,4 kg ağırlığındaydı. Bu, burger kesinlikle bir kişi için değil. Bu yüzden, bundan daha iyisini yapabileceğimi düşündüm. Tek bir kişi için böylesine pahalı bir yemek yapmak gerçekten zordu" dedi.
Öte yandan, De Veen’in malzemeleri tamamlaması ve çeşitli tarifleri denemesi beş aydan fazla sürdü. Son gün hamburgeri hazırlaması dokuz saate yakın sürdü. De Veen'in dünya rekoru denemesi ise, şu anda Barcelona merkezli Resmi Dünya Rekorları Birliği tarafından inceleniyor.
De Veen, "Bir dünya rekoru kırmak benim çocukluk hayalimdi ve harika hissettiriyor. Covid-19 nedeniyle zor bir yıl geçirdik. Ancak, tüm yeme-içme ve konaklama endüstrisi için güzel zamanlar önümüzde ve bu harika bir başlangıç” açıklamasını yaptı.
30 yıl önce ailesi tarafından kurulan restoranı işleten Veen, şimdi The Golden Boy'un ikinci bir alıcısını arıyor.