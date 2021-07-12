Dünyanın en pahalı hamburgeri 5 bin euroya satıldı: Hollanda'da üretildi ve altınla kaplandı

GUINNES REKORLAR KİTABINA BAŞVURDU

Diğer taraftan De Veen, Guinness Dünya Rekorları'nın arşivlerini araştırdı ve en pahalı hamburger için mevcut rekorun 2011'de ABD'de Oregon'da bir restoran tarafından kırıldığını buldu.

De Venn, "Bu burgerin fiyatı 4 bin 200 euroydu (yaklaşık 43 bin Türk lirası) ve 352,4 kg ağırlığındaydı. Bu, burger kesinlikle bir kişi için değil. Bu yüzden, bundan daha iyisini yapabileceğimi düşündüm. Tek bir kişi için böylesine pahalı bir yemek yapmak gerçekten zordu" dedi.