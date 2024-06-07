Dünyanın en pahalı ineği: 4 milyon dolara satıldı
Brezilya'da güvenlik kameraları ve silahlı koruma altında tutulan Viatina-19 FIV Mara Movéis, Guinness Dünya Rekorları'na göre "en pahalı inek" rekorunun sahibi oldu. Değeri 4 milyon dolar olan inek, bin 100 kilogram ağırlığıyla türünün ortalama yetişkin bir üyesinin iki katı ağırlığında.
Viatina-19 FIV Mara Movéis isimli inek 4 milyon dolara satılarak “en pahalı inek” rekorunun sahibi oldu. Bin 100 kiloluk inek, cinsinin ortalama ağırlığından iki kat daha fazla ağırlığa sahip.