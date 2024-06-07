Dünyanın en pahalı ineği: 4 milyon dolara satıldı

İklim bilimciler, insanların en büyük sera gazı kaynağı olan ve Amazon ormanlarının yok olmasına neden olan sığır eti tüketimini azaltması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak sığır endüstrisi Brezilya'nın ekonomik kalkınmasının önemli bir kaynağı ve hükümet yeni ihracat pazarları fethetmeye çalışmakta. Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı herkesin, her yerde kendi sığır etini yemesini istiyor.