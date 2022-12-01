Dünyanın en pahalı kahvesi: Kilosu bin dolar

Luwak kahvesinin üretimi için Misk kedilerine genellikle arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor.



Kedinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri dışkılama yoluyla çıktıktan sonra temizleniyor, yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.



Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor.