Dünyanın en uzun çocuğu: 10 yaşında 1,90 boyunda
Dünyanın en uzun çocuğu olarak Guinness Dünya Rekorları'na ismini yazdıran Jayson isimli çocuk doğduğundan beri nadir görülen "devlik sendromu" ile mücadele ediyor. Jayson, henüz sadece 10 yaşında olmasına rağmen 1,90 olan boyuyla yaşıtları arasında dikkat çekiyor. Çocuğun ailesi önümüzdeki birkaç yıl içinde çocuğu ameliyat ettirerek ömrünü ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
DEVLİK SENDROMU
Nadir görülen bir durum nedeniyle boyu 1,90 olan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu "dünyanın en uzun çocuğu" olmanın getirdiği sert gerçeklerden bazılarını ortaya çıkardı.
Jayson isimli çocuk, hipofiz bezinde büyüme hormonunun sürekli salınmasına neden olan bir rahatsızlık olan devlik sendromundan muzdarip.