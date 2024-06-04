Dünyanın en uzun çocuğu: 10 yaşında 1,90 boyunda

"DÜNYANIN EN UZUN ÇOCUĞU"

Jayson'ın muazzam boyu, futbolda ilerlemek gibi bazı faydalar sağlarken, aynı zamanda onun yaşındaki diğer çocukların aileleri tarafından acımasız varsayımlarla karşı karşıya kalmasına da neden oldu.

Şaşırtıcı boyuyla Jayson sürekli yaşıtlarının ve ailelerinin şaşkın bakışlarına maruz kalıyor.

Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun çocuğu" olarak belirlenen Jayson, devasa boyutundan utanmıyor ve toplum içinde nasıl göründüğünü umursamamayı öğreniyor.