Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı

Dünyanın en uzun boylu gencinden, en uzun kulaklı köpeğine, biribirinden ilginç insanlar ve hayvanlarla dolu Guinness Rekorlar kitabının 2022 sayısı yayımlandı. Kitaba bu yıl eklenen sıradışı rekorları kıranlar arasında kendi saçıyla 30 saniyede 60 kez ip atlayan bir kadın, dünyanın en kısa boylu vücut geliştiricisi ve bir scooter üzerinde birlikte yolculuk edebilen kedi ve köpek de yer alıyor.

İşte Guinnes Rekorlar Kitabı 2022'ye damga vuranlar...

ntv.com.tr - Reuters 16.09.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 15:07

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 1

20 METREYİ 4,78 SANİYEDE AŞIYOR

Guinness Rekorlar kitabının son sayısı birbirinden ilginç kişiliğe de ev sahipliği yapıyor. 2022  baskısında el üzerinde en hızlı yürüme ve bir kişinin kendi saçıyla ip atlayan kadın gibi bir dizi rekor ve başarıyı içeriyor.

Bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark, elleri üzerinde yürüme rekorunun sahibi. 20 metreyi sadece 4,78 saniyede aşabilen Clark, ”Guinness Rekorlar kitabına girmek bana en iyisi olduğumu hissettiriyor. Aynı zamanda engelliler için kurulmuş destek gruplarının da önemini gösteriyor. Onlar olmasa buralara gelemezdim” diye konuştu.

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 2

DÜNYANIN EN UZUN GENCİ

15 yaşındaki Olivier Rioux ise 2,27 lik boyuyla dünyanın en uzun boylu genci unvanına sahip oldu.

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 3

YAŞAYAN EN KISA İKİZLER

1.28'lik boylarıyla Elizabeth ve Katharine Lindeinger, dünyanın yaşayan en kısa ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerlerini aldı.

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 4

EN KISA VÜCUT GELİŞTİRİCİSİ

Hindistan'dan Pratik Mohite ise, 102 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa erkek vücut geliştiricisi seçildi.
Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 5

BİR DAKİKADAN KISA SÜREDE 100 METRE TAKLA ATIYOR

Bununla birlikte, rekorlar kitabı fiziksel özelliklerin yanı sıra sıradışı performansları da içeriyor.

Örneğin İngiliz Bethany Lodge, 100 metreyi takla atarak sadece 42,64 saniyede tamamlayabiliyor.

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 6

KENDİ SAÇIYLA İP ATLIYOR

Fildişi Sahilinden Laetitia Ky ise kendi saçı ile ip atlama rekorunun sahibi…

25 yaşındaki genç kadın, 30 saniyede 60 kez ip atlayabiliyor. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni rekor için Laetitia doğal saçlarını ördü ve ardından atlamak için kullanacağı ipi oluşturmak için uzantılar ekledi. Başkalarına ilham vermek için bu rekoru kırmaya çalıştı” denildi.

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 7

DÜNYANIN EN UZUN KULAKLI KÖPEĞİ

Öte yandan, ABD’li Paige Olsen’in sahibi olduğu Lou adlı bir hayvan, “yaşayan en uzun kulaklı köpek” oldu.  Lou’nun kulaklarının 34 cm olduğu açıklandı.
Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 8

BİRLİKTE SCOOTER'LA GEZİYORLAR

Kanadalı köpek ve kedi ikilisi Lollipop ve Sashimi de scooter üzerinde 4,37 saniyelik bir süre boyunca 5 metre ilerleyerek yeni bir rekora imza attı. 

Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı - 9

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