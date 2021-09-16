Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı

20 METREYİ 4,78 SANİYEDE AŞIYOR

Guinness Rekorlar kitabının son sayısı birbirinden ilginç kişiliğe de ev sahipliği yapıyor. 2022 baskısında el üzerinde en hızlı yürüme ve bir kişinin kendi saçıyla ip atlayan kadın gibi bir dizi rekor ve başarıyı içeriyor.

Bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark, elleri üzerinde yürüme rekorunun sahibi. 20 metreyi sadece 4,78 saniyede aşabilen Clark, ”Guinness Rekorlar kitabına girmek bana en iyisi olduğumu hissettiriyor. Aynı zamanda engelliler için kurulmuş destek gruplarının da önemini gösteriyor. Onlar olmasa buralara gelemezdim” diye konuştu.