Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı

ntv.com.tr - Reuters 16.09.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 15:07
Guinness Rekorlar kitabının son sayısı birbirinden ilginç kişiliğe de ev sahipliği yapıyor. 2022 baskısında el üzerinde en hızlı yürüme ve bir kişinin kendi saçıyla ip atlayan kadın gibi bir dizi rekor ve başarıyı içeriyor.
Bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark, elleri üzerinde yürüme rekorunun sahibi. 20 metreyi sadece 4,78 saniyede aşabilen Clark, ”Guinness Rekorlar kitabına girmek bana en iyisi olduğumu hissettiriyor. Aynı zamanda engelliler için kurulmuş destek gruplarının da önemini gösteriyor. Onlar olmasa buralara gelemezdim” diye konuştu.
15 yaşındaki Olivier Rioux ise 2,27 lik boyuyla dünyanın en uzun boylu genci unvanına sahip oldu.
1.28'lik boylarıyla Elizabeth ve Katharine Lindeinger, dünyanın yaşayan en kısa ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerlerini aldı.
Bununla birlikte, rekorlar kitabı fiziksel özelliklerin yanı sıra sıradışı performansları da içeriyor.
Örneğin İngiliz Bethany Lodge, 100 metreyi takla atarak sadece 42,64 saniyede tamamlayabiliyor.
Fildişi Sahilinden Laetitia Ky ise kendi saçı ile ip atlama rekorunun sahibi…
25 yaşındaki genç kadın, 30 saniyede 60 kez ip atlayabiliyor. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni rekor için Laetitia doğal saçlarını ördü ve ardından atlamak için kullanacağı ipi oluşturmak için uzantılar ekledi. Başkalarına ilham vermek için bu rekoru kırmaya çalıştı” denildi.
Kanadalı köpek ve kedi ikilisi Lollipop ve Sashimi de scooter üzerinde 4,37 saniyelik bir süre boyunca 5 metre ilerleyerek yeni bir rekora imza attı.